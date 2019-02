Han blev formodet død efter at være forsvundet for 24 år siden, men en ny bog hævder nu at vide, hvor han befinder sig.

Manic Street Preachers-stjernen Richey Edwards iscenesatte sin egen forsvinden for mere end to årtier siden, hævder bogen, der som den første bakkes op af familien,.

Han kan med andre ord stadig være i live. Teorien går på, at han befinder sig i Israel, skriver den britiske avis The Sun.

Mystik har omgivet den walisiske rockstjernes skæbne siden han som blot 27-årig forsvandt i 1995. Han blev sidst set den 1. februar, og hans bil blev fundet efterladt ved en bro i Bristol. Han blev officielt formodet død af myndighederne i 2008.

Manic Street Preachers har fortsat karrieren efter Richey Edwards' formodede død. Her ses de ved en koncert på Hultsfred-festivalen i juni 2007. Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP/SCANPIX SVERIGE/RITZAU SCANPIX Vis mere Manic Street Preachers har fortsat karrieren efter Richey Edwards' formodede død. Her ses de ved en koncert på Hultsfred-festivalen i juni 2007. Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP/SCANPIX SVERIGE/RITZAU SCANPIX

I bogen, 'Withdrawn Traces — Searching For The Truth About Richey Manic', undersøger forfatterne Sara Hawys Roberts og Leon Noakes guitaristens liv og finder frem til, at familien har haft en historik med at forsvinde, og at han var fascineret af eneboere.

»Det føles som et mystisk puslespil, men hvordan man får brikkerne til at passe sammen er meget svært,« fortæller Sara Hawys Roberts til Wales News.

En af teorierne går på, at Richey Edwards planlagde at rejse til Israel - et spor, som Leon Noakes fik bekræftet af en frisør i Cardiff, der mener at vide, at han bor i kibbutz i Israel.

Richeys søster Rachel fortæller desuden, at han før sin forsvinden havde sagt, at han gerne ville tage til det mellemøstlige land.

Sammen med hans fascination af eneboere som J.D. Salinger og det gamle tv-show 'The Fall and Rise of Reginald Perrin', der er en sort komedie om en mand, der fingerer sin egen død kunne det tyde på, at han har iscenesat sin egen forsvinden.