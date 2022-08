Lyt til artiklen

Selvom det er mere end 13 år siden, at verden mistede popkongen Michael Jackson, så er det ikke ensbetydende med, at der er faldet ro over hans død.

Boet efter Michael Jackson, der varetager den massive arv, han efterlod sig, har netop vundet en større sag.

Boet har fået retligt medhold i, at det kan forhindre et potentielt salg af private ejendele, som har tilhørt popkongen, men som menes at være blevet stjålet fra hans hus efter hans død, skriver TMZ.

Den opsigtsvækkende kendelse kommer, da boet efter Michael Jackson mener, at Jeffrey Phillips, der var forlovet med en af popkongens søskende, på uretmæssig vis har snuppet flere af Jacksons ejendele fra hans hjem, Carolwood House, kort efter hans død i 2009.

Blandt andet mener boet, at han har nuppet popikonets iPhone, hans kørekort, et glas med piller, en håndskreven seddel samt noget tøj – herunder det nattøj, som Jackson havde på i tiden, inden han døde.

Det er ikke første gang, at der er røre om den afdøde popkonge. I flere år har der også været ballade om hans dødsårsag.

I 2011 blev den læge, der behandlede Jackson forud for hans død, Conrad Murray, kendt skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med popkongens død.

Og i 2020 afviste en dommer den ene af de to mænd, der i årevis har beskyldt popikonet Michael Jackson for at have misbrugt børn.

Den nye ballade er opstået forud for, at TMZ sender dokumentaren: 'TMZ efterforsker: Hvem dræbte i virkeligheden Michael Jackson'.