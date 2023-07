Sygdom.

Sådan lød den officielle grund til, at britiske Lucy Spraggan pludselig trods stor medvind trak sig fra 'X Factor' tilbage i 2012.

Men nu står 'Last Night'-sangerinden frem med sandheden, som hun blev rådet til at skjule et årti forinden.

For i virkeligheden skyldtes Lucy Spraggans exit fra talentprogrammet tre liveshows inde en ubehagelig oplevelse, som hun nu bringer frem i lyset i sin nye selvbiografi 'Proces: At finde min vej igennem'.

Lucy Spraggan var ellers en populær skikkelse i den niende sæson af 'X Factor'.

Hun gik direkte videre i programmet fra auditions med sin egenproducerede sang 'Last Night', der ikke bare imponerede dommerbordet, men også strøg direkte ind på hitlisterne, da programmet blev sendt.

'Ren og skær frygt'

Men undervejs i programmet tog Lucy Spraggan en aften ud og fejrede sin meddeltager Rylan Clarks fødselsdag.

Den dengang 20-årige sangerinde blev dog for fuld og endte med at blive fulgt hjem.

Sidste år vendte Lucy Spraggan tilbage på ITV i morgenprogrammet 'This Morning' sammen med netop Rylan Clark, hvis fødselsdagsfest hun blev voldtaget til et årti forinden, hvilket hun nu står frem med og langer ud efter selvsamme ITV for. Foto: This Morning / ITV Vis mere Sidste år vendte Lucy Spraggan tilbage på ITV i morgenprogrammet 'This Morning' sammen med netop Rylan Clark, hvis fødselsdagsfest hun blev voldtaget til et årti forinden, hvilket hun nu står frem med og langer ud efter selvsamme ITV for. Foto: This Morning / ITV

På hotellet tilbød en portier at følge hende op på sit værelse.

Men efter portieren havde lagt den berusede 'X Factor'-deltager i seng, slog han sikkerhedslåsen fra på hendes værelsesdør.

I mellemtiden kom aftenens 'X Factor'-fødselar tilbage til hotellet efter festlighederne og tjekkede til sin unge meddeltager.

Han låste døren efter sig, og det endte med at sikre den følgende voldtægtssags opklaring.

For senere på natten måtte hotelportieren derfor bruge sit eget - sporbare - nøglekort, da han vendte tilbage og tiltvang sig adgang til Lucy Spraggans værelse.

»Jeg vågnede den næste dag med den her følelse af ren og skær frygt,« siger Lucy Spraggan nu til The Guardian.

»Jeg tror aldrig, jeg nogensinde har været så forvirret. Jeg vidste, at jeg var blevet voldtaget, men jeg kunne ikke fatte det. Så jeg tog mit tøj på og gik på autopilot.«

Nu undskylder 'X Factor'

Men selvom det juridiske efterspil forløb sikkert og hurtigt, hvor produktionen fik tilkaldt politiet, der snart kunne anholde portieren, så følte Lucy Spraggan sig ikke taget om.

Simon Cowell (th.) med sine gamle 'X Factor'-meddommere Demi Lovato, Paulina Rubio og Kelly Rowland. Simon Cowell er idémanden bag 'X Factor' og mangeårig dommer i den britiske udgave. Han har ligeledes beklaget Lucy Spraggans oplevelse. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Cowell (th.) med sine gamle 'X Factor'-meddommere Demi Lovato, Paulina Rubio og Kelly Rowland. Simon Cowell er idémanden bag 'X Factor' og mangeårig dommer i den britiske udgave. Han har ligeledes beklaget Lucy Spraggans oplevelse. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

For i den første tid efter voldtægten fik hun både finansiel og medicinsk hjælp gennem ITV, som stod bag det talentprogram, hun var igang med at optage.

Men efter retssagen følte hun sig ladt i stikken.

'Ingen kontaktede mig nogensinde for at høre, om jeg var ok. Ingen ringede eller skrev, da retssagen var ovre, og han var blevet dømt. Ingen tilbød mig psykologhjælp eller vedvarende mental behandling. Jeg blev efterladt helt alene,' skriver hun i sin nye biografi.

Overfor The Guardian underskylder en talsperson for produktionen nu.

»Mens vi fuldt ud troede, at vi gjorde vores bedste for at støtte Lucy i efterdønningerne fra prøvelsen, så mener Lucy, vi kunne have gjort mere, og det må vi anerkende. For alt hvad Lucy har lidt, beklager vi ekstremt meget.«