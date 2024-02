»Det skete så hurtigt, at jeg ikke engang nåede at forstå, hvad der skete.«

Når man sender live-tv, ved man, at alting kan ske. Og det var netop, hvad der også skete under dette års Melodi Grand Prix.

For mod slutningen af showet hoppede et par klimademonstranter op på scenen i DRs Koncerthus og holdt et stort banner op.

Derfra gik tingene hurtigt.

Her ses demonstranterne på scenen lørdag aften under Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses demonstranterne på scenen lørdag aften under Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Vagter kom ind og fik demonstranterne fulgt ud. Kameraerne panorerede væk. Og særligt den ene af aftenens to værter, Stéphanie Surruge, fik fra scenen hurtigt manet til ro, mens publikum buhede højlydt over afbrydelsen af showet.

Efter showet fortæller hun sammen med showets anden vært, Sara Bro, at de var forberedt på, at der kunne opstå 'uforudsete situationer'.

Til den forsamlede presse fortæller Stéphanie Surruge, at hun til at begynde med dårligt nok nåede at opfatte, hvad der skete - eller hvad der blev demonstreret for.

»Vi er vant til at være live på alle mulige steder, så jeg synes, vi håndterede det, som vi skulle,« siger hun.

Her ses demonstranterne på scenen lørdag aften under Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses demonstranterne på scenen lørdag aften under Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det tog dig også mindre end et splitsekund at håndtere det,« indskyder Sara Bro:

»Og så var det overstået.«

Stéphanie Surruge forklarer, at de to sammen med resten af produktionen bag showet havde talt om, hvad de skulle gøre, hvis der skete noget uforberedt.

»Nogle protester, nogle demonstranter, eller hvad det kunne være. Men det enormt svært at forberede sig på, hvordan den slags sker,« siger hun.

Årets værter, Sara Bro og Stéphanie Surrugue. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Årets værter, Sara Bro og Stéphanie Surrugue. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Også på, hvordan man reagerer mentalt på det, når det sker,« siger Sara Bro.

»Jeg føler, vi var enige om ikke at gøre det til en større deal eller mere dramatisk, end det var,« siger Stéphanie Surruge.

De nåede derfor heller ikke at blive nervøse eller bekymrede, men tænkte mere på, at showet skulle videre.

»Mit indtryk er også, at det forløb rimelig roligt. Og det tror jeg også bare, man skal holde det til,« siger Stéphanie Surruge.

Det blev sangeren Saba med sangen 'Sand', der løb med sejren under det danske Melodi Grand Prix.