Musikproduceren Rasmus Berg, kendt fra rapgruppen Den Gale Pose, sov tirsdag morgen ind, kun 45 år gammel.

Sammen med Jesper ’Jokeren’ Dahl og Nick Coldhands var Rasmus Berg i starten af 90’erne med til at sætte dansk rap på verdenskortet under producernavnet Madness 4 Real, hvor de i Los Angels arbejdede for nogle af verdens største rappere.

I 1998 fik de i Danmark som Den Gale Pose et folkeligt gennembrud med nummeret ’Spændt op til lir’, hvor Jokeren blandt andet udødeliggjorde Rasmus Berg med tekstlinjen ’Jeg rocker 24-7-365 sammen med Nick og Rasmus Bir, yeah!’.

De seneste år har der offentligt været stille omkring Den Gale Pose, og derfor kom det som et stort chok, da Nick Coldhands onsdag aften delte meddelelsen om Rasmus Bergs død på Facebook.

Den Gale Pose som de så ud i 90'erne. Jesper 'Jokeren', Rasmus Berg og Nick Coldhands. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere Den Gale Pose som de så ud i 90'erne. Jesper 'Jokeren', Rasmus Berg og Nick Coldhands. Foto: BAX LINDHARDT

Det er ikke blevet meldt ud, hvad Rasmus Berg døde af. På Facebook skriver hans søster Astrid, at han ”forlod denne verden efter en hård kamp mod en modbydelig sygdom”.

Nick Coldhands tilføjede i sin Facebook-opdatering, at han ”Har ingen ord”, men sætter nu i en mail til B.T. alligevel ord på sin sorg:

»Rasmus Berg har efter lang tids sygdom desværre forladt os og efterladt et kæmpe tomrum,« indleder han.

»Rasmus, Jesper, Lasse (Jesper ’Jokeren’ Dahl og rapperen Lasse Bavngaard kendt som Blæs Bukki, red.) og jeg startede vores producergruppe Madness 4 Real i 1986. Sammen voksede vi op og dannede grundlaget for vores livsværk, der gav os vidunderlige oplevelser. Rasmus var en af de bedste til det, han lavede, og han var en af hovedårsagerne til, at vi kunne skrive os ind i musikhistorien, som vi gjorde,« fortsætter han.

Nick Coldhands kalder Rasmus Berg for et lyspunkt i hverdagen, der med fantastisk charme og godt humør altid viste vejen, når han var kørt fast i et problem.

»Rasmus var meget afholdt og med god grund. Han var altid et utroligt givende menneske, der altid var parat til at hjælpe andre uden at tøve.«

Rasmus Bergs begravelse afholdes tirsdag den 13. november i Hillerød, i byen hvor Madness 4 Reals netop begyndte deres musikkarriere tilbage i 80’erne.

Det er anden gang i år, at en stor profil i dansk hiphop er gået alt for tidligt bort, efter radiovært Hans Otto Bisgaards søn Jeppe Bisgaard ligeledes døde i sommer blot 47 år gammel.

Nick Coldhands slutter sit mindeord til sin ven og samarbejdspartner med en påmindelse om, at livet må gå videre.

»Vi kan kun føre livet videre i hans ånd og huske på, hvor vigtigt det er ikke at tage hinanden for givet og være meget bedre til at fortælle folk, at vi elsker dem. Æret være hans minde. Rasmus vil altid leve i mit hjerte som det fantastiske menneske han var.«

På sociale medier har venner og kollegaer de sidste 24 timer delt deres sorg over Rasmus Bergs død.

Rapperen Clemens, sangerinden Karen Mukupa og producer-kollegaen Lars Chief1 Pedersen har hver især blandt andet skrevet et mindeord, mens sangerinden Szhirley, der gennem årene har arbejdet med Den Gale Pose, fortæller til Ekstra Bladet, at hun er i gang med at arrangere en strygerkvartet til begravelsen.

Rasmus Berg efterlader sig udover en stor musikalsk arv en hustru og to børn.

Hans svigerinde, Anna Lopez Aziz skriver på Facebook, at alle der har kendt Rasmus Berg er velkommen til at møde op i kirken på tirsdag.