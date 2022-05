Fredag aften blev en koncert med Martin Jensen på Jelling Musik Festival afbrudt.

Den blev afbrudt på grund af tumultariske forhold, hvor 'flere publikummer i løbet af koncerten blev løftet over fronthegnet i et antal og en hyppighed, som vores sikkerhedsledelse vurderede som uholdbar.'

Det oplyste Jelling Musikfestival til B.T.

Og efter afbrydelsen reagerer nu dj Martin jensen. Det gør han i en sms til B.T.

»Mit set er selvfølgelig bygget til at starte en fest, men da publikum begyndte at vise tegn på uro tog vi en pause. Derefter sørgede jeg også for at skrue ned for hvor hårdt jeg spillede, men desværre uden held.«

»Det er jo fedt at folk er begejstrede for at høre mig og med en propfyldt scene havde jeg virkelig håbet på at kunne spille mit fulde set, men sikkerheden kommer først og jeg håber at kunne komme tilbage i fremtiden og give den fulde oplevelse.«

Jelling Musikfestival kunne ikke oplyse det eksakte antal personer, som måtte bæres ud af folkemængderne.

»Nogle er blevet trykket og har følt sig utrygge, og derfor har vores samaritter tilset og beroliget dem. To har fået efterfølgende behandling i vores samarittertelt. Ingen er alvorligt tilskadekomne, og alle har det godt nu,« lød det i en mail til B.T.

Jelling Musikfestival er udsolgt i år og dermed regnes der med at være omkring 35.000 mennesker i Sydøstjylland.