»Vi er chokerede over beslutningen.«

Sådan lyder det lørdag eftermiddag fra den hollandske tv-kanal AvroTros, efter dette års hollandske deltager i Eurovision er blevet udelukket fra konkurrencen.

Det skriver tv-kanalen i et opslag på Instagram.

»Vi har taget EBUs diskvalifikation til efterretning,« lyder det indledningsvist, før man fortsætter:

»AvroTros mener, at diskvalifikationen er uforholdsmæssig og er chokeret over beslutningen.«

Meldingen fra den hollandske tv-kanal kommer kort efter, at EBU – som står bag Eurovision – har meldt ud, at den hollandske sanger Joost Klein ikke længere er en del af konkurrencen.

Det skyldes undersøgelsen af en hændelse, der skal have fundet sted torsdag aften.

»Den hollandske artist Joost Klein kommer ikke til at deltage i den store finale i dette års Eurovision Song Contest,« lød det i en udtalelse fra EBU, som blev sendt ud kort efter middagstid:

»Svensk politi har undersøgt en klage fra et kvindeligt medlem af produktionsholdet efter en hændelse efter hans optræden i semifinalen torsdag aften. Mens den juridiske proces går sin gang, vil det ikke være passende for ham at fortsætte i konkurrencen.«

Den hollandske tv-kanal oplyser i sit opslag, at man »dybt beklager« situationen, og at man vil udtale sig nærmere om sagen senere.

Joost Klein har på nuværende tidspunkt ikke selv udtalt sig.