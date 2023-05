Med kort tid før den vigtige aften, der afgør Danmarks videre skæbne i Eurovision, har sangeren Reiley trukket stikket og aflyst en stribe planlagte interviews.

Nu sætter DR nogle ord på den noget usædvanlige udvikling.

»Vores fokus er på, at han har de omstændigheder omkring sig, som gør, at han føler sig klar til i morgen og kan lade op og have fokus på den kraftpræstation, det er at skulle spille et så kæmpestort show,« siger Erik Struve Hansen, der er DRs grandprix-ansvarlige.

»Selvom vi selvfølgelig er superærgerlige over, at han har måttet lave om i interview-planerne, så har det været vigtigt for os, at han får ro til at fokusere på at skulle optræde.«

Programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen. Foto: Ida Marie Odgaard

Reiley skal optræde torsdag aften i den anden semifinale under dette års Eurovision – og det har længe været planen, at blandt andet B.T. kunne få interview med ham i dagene op til.

Men onsdag eftermiddag kom meldingen pludselig, at han måtte aflyse.

»Han (Reiley, red.) har været her (i Liverpool, red.) i to uger, hvor han har været rigtig meget på. Der har været diverse optrædener, Nordic Night og en masse prøver, hvor man også godt ved, at der sidder bookmakerne og følger med, så det er ikke bare stille og roligt. Der er ret meget på spil,« forklarer Erik Struve Hansen.

»Derudover har der været diverse andre arrangementer, som åbningsceremonien i søndags, hvor han i to timer gik på den såkaldte turkise løber og gav jeg ved ikke hvor mange interviews.«

Her ses Reiley under en generalprøve forud for torsdagens semifinale. Foto: Martin Meissner Vis mere Her ses Reiley under en generalprøve forud for torsdagens semifinale. Foto: Martin Meissner

»Han har virkelig givet den en ordentlig skalle, og nu begynder det at nærme sig, og han vil bare så gerne gøre det godt både for sig selv og for Danmark.«

Han understreger, at DR ikke har 'lyst til at presse citronen på nogen måde':

»Så hvis han begynder at føle, at nu skal vi skifte gear, så hører vi efter, når han siger, at nu vil han gerne lige trykke pause, indtil han er optrådt,« siger han.

»Med det sagt synes jeg, han virkelig har været ekstremt professionel og på i hele perioden op til i dag.«

Vi live-dækker Danmarks semifinale torsdag aften her på bt.dk.