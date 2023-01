Lyt til artiklen

Fans af popsangeren bag markante hits som 'STOR MAND', 'Mucki Bar' og 'Feberdrømmer Xx Dubai' kan godt glæde sig.

Tobias Rahim er nemlig klar med helt ny musik i form af nummeret 'Alive, Alive, Alive'.

Det afslører den populære sanger på sin Instagram.

'Ved ik', om verden er klar. Og om den nogensinde bliver. Men i nat bliver albummet fuldendt. ALIVE ALIVE ALIVE er ude klokken 00.00,' skriver han i opslaget.

I oktober udkom hans seneste album, 'Når sjælen kaster op'.

Her kunne Rahims fans konstatere, at man på mystisk vis ikke kunne høre albummets sidste nummer.

Nummerets titel lød 'ALIVE ALIVE ALIVE (udkommer hvis verden bliver klar)' – hvornår verden var klar, vidste kun Rahim, og det er tilsyneladende så nu.

Den 33-årige sanger fik sit folkelige gennembrud i 2021, da han medvirkede i TV 2-programmet 'Stormester', og blev lynhurtigt så populær, at både Roskilde Festival og Smukfest samme sommer måtte afspærre områder på festivalpladsen, fordi hitmageren tiltrak sig et alt for stort publikum.

2022 blev i den grad et blandet år for Rahim, hvor han gjorde sig bemærket på flere måder. I september vandt han P3 Prisen, men han meldte samtidig afbud til prisuddelingen, P3 Guld, grundet angst, og i november udgav han en digtsamling.

B.T. skrev i sommer fortællingen om, hvordan Tobias Rahim blev en af Danmarks største stjerner. Det kan du læse mere om her.