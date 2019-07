Selv om vi i dag må nøjes med minderne og musikken efter David Bowies alt for tidlige død, er arven efter ham slet ikke udtømt endnu.

I år er det nemlig 50 år siden, at hele verden begyndte at synge med på en af hans mest ikoniske sange, og det skal fejres. Omend på en noget uventet måde.

Legetøjsgiganten Mattel har nemlig i anledning af nummeret 'Space Oddity's 50-års jubilæum udsendt en ny dukke. En Ziggy Stardust-dukke.

'Med en karriere, der strakte sig over fem årtier, dannede David Bowie som musiker, artist og ikon fortroppen for nutidskulturen,' skriver Mattel på deres hjemmeside og fortsætter:

Barbie som David Bowies Ziggy Stardust. Foto: HANDOUT

'I en fejring af to popkultur-ikoner hylder Barbie den ultimative pop-kamæleon David Bowie, hvis dramatiske musikalske transformation stadig inspirerer og influerer.'

'Space Oddity' blev udsendt som single den 11. juli 1969 som en forløber for David Bowies andet studiealbum.

Nummeret var inspireret af Stanley Kubricks 'Rumrejsen 2001' fra 1968, som siden er blevet en klassiker, men har dog som sådan ingen referencer til Ziggy Stardust, men anses som en forløber for karakteren, der fra 1971 til '73 var David Bowies alter ego.

Bowies biseksuelle budbringer fra det ydre rum er i Barbies udgave kopieret ned til mindste detalje med ansigtsmaling, stribet satindragt, rumstøvler og den touperede manke.

Sådan tager hun sig ud i fuld figur. Foto: HANDOUT

Men, som det også kommenteres på nettet, stemmer hendes kønne og imødekommende smil måske ikke helt overens med de mere eksistentielle tanker, den ikoniske sanger selv var optaget af.

Dukken, som ifølge Mattel er tænkt som et samlerobjekt, er heldigvis ikke den eneste hyldest af og til David Bowie, som døde for tre et halvt år siden.

Ud over at selve singlen 'Space Oddity' også er blevet genudgivet i en særudgave, er der planer om mindst en film om den ikoniske stjerne.

Siden publikum væltede i biografen for at se 'Bohemian Rhapsody' om Freddy Mercury og siden gjorde det samme til Elton John-filmen 'Rocketman', har filmbranchen i den grad været på udkig efter næste hit.

Skuespiller Johnny Flynn spiller rollen som David Bowie i en kommende filmen om stjernens tidlige karriere. Foto: ANGELA WEISS

Og David Bowie er om nogen oplagt.

Allerede i starten af i år kom det da også frem, at en film med titlen 'Stardust' var på tapetet med Johnny Flynn i rollen som David Bowie.

En film, som har David Bowies første turne i USA som omdrejningspunkt.

Optagelserne startede for kort tid siden, men om David Bowies musik er en del af den, er der stadig usikkerhed om.

Bowie som Ziggy Stardust. Foto: PR

Tidligere på året meldte stjernens søn Duncan Jones i hvert fald ud, at selskabet bag filmen slet ikke har spurgt om tilladelse.

'Jeg siger ikke, at filmen ikke bliver til noget. Jeg siger, at som det tegner sig nu, vil min fars musik ikke indgå i den, og jeg kan ikke forestille mig, at det bliver anderledes.'

'Om man vil se en biopic uden hans musik eller familiens velsignelse, er op til publikum,' skrev han ifølge The Guardian på Twitter.

Til hvilket producenten svarede, at deres film handlede om en tid og et vendepunkt i David Bowies liv og på ingen måde var afhængig af hans musik!

Hele den polemik fik dog for nylig en anden filmproducent på banen.

»At lave en film om Bowie uden hans musik lyder fandeme dumt,« udtalte Matthew Vaughn til Screenrant.

Der var ham og hans selskab, der stod bag Elton John-filmen.

»Jeg ville elske at lave filmen om David Bowie. Det ville være en drøm, der gik i opfyldelse.« Om det lykkes, må tiden vise.