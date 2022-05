Halvdelen af den danske rockgruppe Reddis skæbne ved dette års Eurovision er nu allerede afgjort.

Mandag aften gik de nemlig på scenen foran sangkonkurrencens fagjury – hvis stemmer tæller lige så meget som tv-seernes vil gøre tirsdag aften.

Efter at have optrådt med deres sang, 'The Show', fortæller de fire kvindelige medlemmer, at de 'gav alt', hvad de havde:

»Det gik sindssygt godt, og der var en vild energi i salen,« lyder det fra bandets trommeslager, Ihan Haydar, umiddelbart efter, de har stået på scenen:

»Vi gav alt, vi havde, og publikum gav os bare ekstra energi. Det var en fuldstændig magisk oplevelse,« tilføjer hun.

De seneste år har en fagjury, der består af musikkyndige og branchefolk, under Eurovision stået for halvdelen af stemmerne i konkurrencen.

De bliver afgivet ved deltagernes generalprøver forud for de egentlige semifinaler (og finalen), som bliver vist i fjernsynet.

Det betyder, at Reddis videre skæbne ved dette års sangkonkurrence allerede nu er delvist afgjort.

Reddi skal tirsdag aften klokken 21 optræde i den første semifinale – mens den anden semifinale afholdes torsdag.

Finalen afholdes på lørdag.