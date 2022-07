Lyt til artiklen

Der var sikkert en del rockfans, der blev skuffede over, at Limp Bizkit alligevel ikke kommer til at optræde ved dette års Smukfest.

Men nu er erstatningen fundet i form af danske Kashmir, der gør et comeback efter at have holdt pause fra musikken i et godt stykke tid.

Kashmir fortalte, at de ville spille to koncerter igen i 2019 efter otte års pause, men grundet pandemien blev det udskudt til maj 2022.

Nu er bandet dog klar til at rocke i Bøgeskoven.

Det deler festivalen i en pressemeddelelse.

»Vi glæder os til at byde Kashmir velkommen i skoven – til det sidste Kashmir show!,« lyder det.

Og forsanger Kasper Eistrup ser også frem til den sidste koncert.

»Hvis Kashmir nogensinde skulle vende tilbage, skulle tiden være til det, og det er den nu. De seneste år har vi oplevet en rørende efterspørgsel fra vores fans, og det har skubbet til vores egen lyst i en sådan grad, at vi nu er klar til at gå på scenen som Kashmir igen. Da vi valgte at holde pause på ubestemt tid, gjorde vi det uden at markere beslutningen og vi skylder både os selv, og i særdeleshed vores publikum at fejre vores fællesskab og det, vi har opbygget sammen,« lyder det.

Limp Bizkit blev nødt til at aflyse deres optræden grundet sygdom.