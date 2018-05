Der er godt nyt til alle, der trænger til mere 'girl power'.

Efter flere måneders spekulationer og rygter skulle den nu være god nok: De fem kryddersild i Spice Girls - Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C og Victoria Beckham - er tilbage på scenen. Det sker til september.

»Aftalen er på plads, og vi glæder os alle sammen enormt til at gå på scenen igen,« siger Mel B til Hello! Magazine.

Det er dog uvist, hvorvidt det bliver til flere koncerter, eller om det bliver en enlig svale.

I februar delte tre af sangerne et billede med dem alle fem - uden at fortælle noget om anledningen. Lettere kryptisk skrev de, at 'Girl Power lever i bedste velgående', at 'fremtiden er 'spicy'' og at 'venskab aldrig ender'.

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower Et opslag delt af Victoria Beckham (@victoriabeckham) den 2. Feb, 2018 kl. 8.27 PST

Spice Girls har på verdensplan solgt 80 millioner plader, siden de blev dannet for 24 år siden.

Formelt gik de i opløsning i 2000, men var dog på en comeback-turné i 2007-2008.

Sidste gang de er set sammen på scenen var under afslutningsceremonien ved OL i London i 2012.