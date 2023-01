Lyt til artiklen

Så er det sket. Sløret er blevet løftet for de otte deltagere, der skal dyste om at vinde dette års Melodi Grand Prix.

Hvor der tidligere år har været en del kendte ansigter at finde – både fra den danske musikscene og fra andre sangkonkurrencer som 'X Factor' – er situationen en noget anden i år. Men det betyder ikke, at der ikke gemmer sig nogle genkendelige navne blandt.

Og det gælder både for folkene på scenen og dem, der står bag årets bidrag.

Det står klart, efter de otte deltagere, der skal på scenen i Arena Næstved 11. februar, er blevet offentliggjort i DR Koncerthus.

Her ses et billede af Søren Torpegaard Lund. Foto: DR Vis mere Her ses et billede af Søren Torpegaard Lund. Foto: DR

Selv siger den programansvarlige for Dansk Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, at han er spændt på, hvordan der bliver taget imod dem:

»Jeg tror, man vil opdage, at de otte udvalgte numre i år er stilmæssigt anderledes end tidligere år, og samlet set spænder bredt over genrer. Jeg er meget spændt på, hvordan seerne tager imod de otte sange og artisterne bag og ikke mindst, hvem der skal repræsentere Danmark ved Eurovision senere på året,« siger han.

Og så kan vi vist ikke trække den meget længere.

Dette års otte bidrag består af følgende:

– Maia maia med sangen 'Beautiful bullshit'

– Søren Torpegaard Lund med sangen 'Lige her'

– Mariyah LeBerg med sangen 'Human'

– Nicklas Sonne med sangen 'Freedom'

– Frederik Leopold med sangen 'Stuck on you'

– Eyjaa med sangen 'I was gonna marry him'

– Reiley med sangen 'Breaking my heart'

– Micky Skeel med sangen 'Glansbillede'

Her ses et billede af Reiley. Foto: DR Vis mere Her ses et billede af Reiley. Foto: DR

Blandt de deltagere finder man både nye og nogle (potentielt) genkendelige navne.

Blandt de mere kendte ansigter er sangeren Micky Skeel, som gennem de seneste år har skrevet sange til en række store navne som Gulddreng, Cliff Richard og Måns Zelmerlöw, der vandt det internationale Grand Prix i 2015.

I de tidligere 2010'ere var han også en del af gruppen Puls, der nok især huskes for sangen 'Dope', som havde en mindeværdig og glorværdig gæsteoptræden af cremekongen Ole Henriksen.

Derudover har han også tidligere bidraget til grandprixet. Det gjorde han i 2015, hvor han var med til at skrive sangen 'Suitcase' til sangeren Anne Gadegaard, der endte på andenpladsen.

Her ses et billede af Frederik Leopold. Foto: DR Vis mere Her ses et billede af Frederik Leopold. Foto: DR

Et andet af de genkendelige navne er Søren Torpegaard Lund, der blandt andet har været med i forestillinger som 'Kinky Boots' og for nylig havde hovedrollen som Tony i Det Kongelige Teaters store opsætning af 'West Side Story' i Operaen i København.

Børn – og deres forældre – vil desuden måske vide, hvem Frederik Leopold er.

Han er nemlig kendt fra 'Klassen' på DR Ultra, hvor han stod bag titelsangen 'Ikke Alene'.

De mere rock-interesserede vil måske kunne genkende Nicklas Sonne, som tidligere har været opvarmning for blandt andet Metallica og Rammstein og derudover har optrådt på nogle af Europas største metalfestivaler såsom Copenhell.

Er du på TikTok, er Reiley måske en af dem, du kender. Han har nemlig mere end 10 millioner følgere på det sociale medie, hvilket blandt andet har været med til at skyde gang i en karriere i Sydkorea, hvor han har optrådt.

Her ses et billede af Eyjaa, der er en søsterduo bestående af de to søstre Sara og Brynja. Foto: DR Vis mere Her ses et billede af Eyjaa, der er en søsterduo bestående af de to søstre Sara og Brynja. Foto: DR

Det er dog ikke kun folkene på scenen, der har nogle potentielt genkendelige navne.

Det har nogle af folkene bag sangene også.

Eksempelvis er Søren Torpegaard Lunds sang blandt andet skrevet af Tim Schou, der vandt det danske Melodi Grand Prix i 2011, hvor han stod i spidsen for gruppen A Friend In London med sangen ‘New Tomorrow’.

Mariyah LeBergs sang er medforfattet af den kendte musikproducer Chief 1, der har haft fingrene med i flere bidrag i grandprixet, og sangeren Thomas Buttenschön er at finde på holdet bag Eyjaas sang.

Her ses et billede af Mariyah LeBerg. Foto: DR Vis mere Her ses et billede af Mariyah LeBerg. Foto: DR

Her ses et billede af Maia maia. Foto: DR Vis mere Her ses et billede af Maia maia. Foto: DR