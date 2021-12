Travis Scott nægter at have været ansvarlig for, at ti mennesker mistede livet under en koncert på hans egen festival Astroworld i november.

Det slår han via sin advokat fast i retsdokumenter, som CNN har fået indsigt i.

I flere end 140 søgsmål anklages den 30-årige rapper for blandt andet uagtsomhed, da ti mennesker døde og hundredvis blev såret under åbningskoncerten, som skulle have været startskuddet til den tre dage lange Astroworld Festival.

Her opstod der pludseligt et massivt pres blandt de omkring 50.000 fremmødte publikummer, der gerne ville frem mod scenen. Det resulterede i, at flere blev mast og klemt, nogle faldt og besvimede, mens andre blev trampet på.

En tilskuer danser på taget af en ambulance under koncerten. Foto: TWITTER @ONACASELLA

Otte mistede livet samme aften, mens to efterfølgende døde af deres kvæstelser på hospitalet.

Travis Scott er blandt andet kendt for sine energiske liveoptrædener og for at opildne sine fans til at gå amok. Og den 30-årige rapper var da heller ikke begejstret, da han under den skæbnesvangre optræden pludselig kunne høre flere af sine fans råbe, at han skulle stoppe koncerten, mens livløse koncertgængere blev båret væk, og en ambulance forsøgte at komme gennem menneskemængden.

»I ved, hvad I kom her for. Lad os køre,« siger han i videoen, du kan se over artiklen, inden han ufortrødent fortsatte koncerten.

Han har siden været ude og sige, at han ikke var bevidst om situationens alvor, da han ofte ser folk besvime af dehydrering under hans koncerter. Han var derfor ikke klar over, at folk var ved at dø foran ham, fortalte han.

Astroworld Festival skulle have varet tre dage, men blev aflyst efter den dødelige åbningskoncert. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Alligevel valgte han efter voldsom kritik fra koncertgængere og pårørende til de omkomne at tilbyde at betale for begravelserne samt krisehjælp til de, der måtte have brug for det.

Men ifølge CNN ser han altså ikke sig selvom som den juridisk ansvarlige for ulykken. Ej heller ønsker koncertarrangøren Live Nation at tage ansvaret.

»Travis Scotts forsøg på at flygte fra sit ansvar for at have skabt en livsfarlig situation, som hans fans ikke kunne komme væk fra, er skamfuld og desværre karakteristisk for ham,« lyder det fra anklager James Lassister, der repræsenterer flere af de kvæstede såvel som de efterladte til 22-årige Bharti Shahani, der døde af sine kvæstelser på hospitalet.

»Mens han bruger de sociale medier til at vise et billede af en mand, der er i sorg over de katastrofale dødsfald, som er et resultat af hans handlinger, så betaler han i hemmelighed kendisadvokater for at argumentere for, at hans ofre ikke fortjener andet end den symbolske hjælp med at betale for begravelserne.«