Northside er som bekendt blevet kødfri.

Tager man turen til festivalpladsen via den såkaldte Brabrand-sti i sydvestlige Aarhus, er der nu hjælp at hente, hvis man ikke er så meget til vegetarmad.

Her har har 32-årige Martin Schultz nemlig opsat en pølsevogn, hvorfra han under hele festivalen vil stå klar til at servicere de pølsetrængende festivalgæster dag og nat.

»Jeg fik ideen i forgårs (Onsdag, red.). Det var ret spontant og hurtigt. Vi købte pølsevognen igår i Nordjylland,« fortæller Martin Schultz, der til daglig driver restaurantkæden 'Smag og slægt'.

Martin hjælper Northside-fans i pølse-nød. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Martin hjælper Northside-fans i pølse-nød. Foto: Kristian Dam Nygaard

Han fortæller, at han har sat sin pølsevogn op for at kunne glæde de glade festivalgæster, der mangler lidt kød, når de skal hjem igen.

»Så kan de komme forbi og få en pølse,« fortæller Martin, der vurderer, at han torsdag solgte 'et par hundrede pølser og lidt øl'.

»Det gik rigtig fint. Det var både, da de gik ud og hjem. Vi skulle lige have alting registreret ordentligt, så vi var først igang ved 16-tiden.«

Martin har indkøbt omkring 1000 pølser, som han satser på at få solgt inden søndag.

Se pølsesælgeren fortælle om sin pølsevogn øverst i artiklen.

Følg B.T.s livedækning af Northside HER.