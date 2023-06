'Det var fucking godt!'

Tobias Rahim spillede torsdag aften på Northside festival i Aarhus.

Han er netop vokset op i smilets by, og da B.T. efter koncerten spurgte den forreste del af publikum, hvad de syntes om showet, var det lutter glade ansigter.

»Det var kæmpe fedt. En kæmpe fest. Og han er jo mega lækker,« lød det blandt andet fra to veninder.

»Han er selvsikker uden at være arrogant, og han leverer bare en sindssyg god fest,« lød det fra en tredje begejstret fan, der især var oppe at køre over at høre et helt nyt Tobias Rahim-nummer, som udkommer i morgen.

