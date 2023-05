Da Northside sidste år vendte tilbage efter to år med corona-aflysninger, var det ikke uden problemer.

Man havde flyttet festivalen til en ny plads i det sydvestlige Aarhus.

Med over 40.000 gæster satte man publikumsrekord, men festivalen blev også udsat for massiv kritik, der blandt andet gik på pladsmangel og kaos, når de mange gæster skulle forlade pladsen om natten.

Det har i år fået festivalen til at foretage nogle justeringer.

Arkivfoto: Northsides publikum bliver mindre i år end sidste år. Foto: Axel Schütt/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto: Northsides publikum bliver mindre i år end sidste år. Foto: Axel Schütt/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Den 3. maj lød det først i en pressemeddelelse fra festivalchef Brian Nielsen:

»Vi har virkelig lyttet til kritikken fra 2022, og derfor ændrer vi en række ting for at sikre, at vores fantastiske publikum får den bedst mulige festivaloplevelse i 2023."

De nye tiltag bestod ifølge pressemeddelelsen blandt andet af en publikumsbegrænsning på 35.000, mere personale ved ind- og udgange samt indsættelse af shuttlebusser til og fra festivalpladsen.

TV 2 Østjylland har nu spurgt yderligere ind til justeringerne, og her lyder det fra Northside, at festivalpladsen bliver mindre i år, ligesom der i år også vil være færre madboder, da man forventer mellem 30.000-35.000 gæster.

»Det er helt almindeligt i vores branche, at man løbende justerer pladsen op til afvikling, og det er vigtigt for os at give publikum en bedre oplevelse af serviceniveauet end sidste år,« skriver Northside til TV 2 Østjylland.

Festivalen tilføjer, at de trods - eksempelvis færre madboder - ikke reducerer antallet af frivillige i forhold til sidste år, da man ønsker en oplevelse af højere service og mindre kødannelse.

Northside afholdes mellem den 1. og 3. juni i Aarhus med hovednavne som Muse, The Chemical Brothers og Lukas Graham.

Der er endnu ikke meldt udsolgt.