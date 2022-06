Lyt til artiklen

Stemningen var lidt for god torsdag aften på Northside, da publikum simpelthen dansede dansegulvet i stykker.

Ved siden af de store 'rigtige' scener har den østjyske festival et form for 'cirkustelt', der går under navnet 'Sideshow'.

Her kunne man torsdag blandt andet opleve navne som 'Far vender plader', 'Mr. Mox og den sorte klovn' og 'Glitter Wrestling.

Ved 20-tiden, da bandet Orkestr Partisanski spillede, blev stemningen dog så euforisk, at dansegulvet foran scenen simpelthen gik i stykker.

Orkest partisanski delte torsdag aften en video af det ødelagte dansegulv på deres Instagram-profil.

En vagt fortalte torsdag aften B.T., at den vilde danse havde efterladt et stort hul.

Ingen kom heldigvis til skade, lød det videre, men festen blev stoppet og cirkusteltet lukket for resten af aftenen.

Fredag formiddag bekræfter Northsides kommunikationschef Pernille Bøll episoden overfor B.T. og tilføjer, at der ganske rigtig ikke kom nogen til skade under gulv-ulykken.

»Nej, det var ganske udramatisk, gulvet gav efter på grund af de mange danseglade gæster og lukkede efterfølgende stedet af sikkerhedsmæssige årsager.«

Efter gulv-ulykken blev der lukket for sideshow-scenen resten af torsdag aften. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Efter gulv-ulykken blev der lukket for sideshow-scenen resten af torsdag aften. Foto: Kristian Dam Nygaard

Fredag formiddag er 'sideshow'-scenen fortsat spærret af, og Pernille Høll fortæller videre, at man i dag har valgt at ændre på sideshow-konceptet:

»Vi kører med et andet format i dag, hvor man blandt andet kan se performances ude på pladsen.«

