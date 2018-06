God nok er Thomas Helmig kongen af Aarhus, men hans nye VM-sang 'Hele Danmark op og stå' imponerer ikke i det østjyske.

Der er fadøl, strålende sommervejr og højt humør i spandevis på årets Northside festival. Til gengæld er der ikke mange roser til den nye VM-sang.

»Hvis man prøver på at ramme fodbold-boysene, så rammer du dem ikke med det her. Der er for lidt LÅ, og der er for lidt bas. Det er for blødt,« siger 21-årige Malthe Rieper-Holm og tilføjer:

»Det er jo ikke meningen, man skal kunne bolle til en fodboldsang.«

Derfor giver han også kun sangen to stjerner ud af seks. Hans ven Lukas Leeson er dog lidt mere gavmild med stjernerne.

»Jeg hørte noget LÅ LÅ, så den må godt få tre stjerner,« siger han.

Kasper Hansen, 35 år, Frederiksberg og Stefan Mortensen, 42 år, Odense. Vis mere Kasper Hansen, 35 år, Frederiksberg og Stefan Mortensen, 42 år, Odense.

Heller ikke de store Helmig-fans Kasper Hansen og Stefan Mortensen på henholdsvis 35 og 42 år mener, at VM-sangen er helt i øjet.

»Den har måske ikke helt nok pondus til et stadion. Den er lidt for 'Yay, vi har spillet uafgjort',« siger Stefan Mortensen.

Hvor mange stjerner vil I give den ud af seks?

»Den får tre stjerner af respekt for Thomas H. Havde det ikke været ham, der havde lavet den, ville den nok få et nøk ned ad.«

For blød

Fælles for alle de festivalgæster, B.T. har snakket med, er, at de mener, sangen mangler pondus for at være et hit på linje med tidligere VM-sange som 'Re-Sepp-ten' og 'Danmarks drenge'.

»Den fungerer ikke som VM-sang. Den er ret fesen. Mangler der ikke noget landsholdskor? Jeg synes ikke, man kan leve med en VM-sang, hvor Thomas Helmig bare står og charmer,« siger 26-årige Henrik Madsen fra København, som da også kun vil give sangen mellem halvanden til to stjerner.

Fra Højre: Joakim, 26, år, København, Søren Stougaard, 28 år, Hørsholm og Henrik Madsen, 26 år fra København Vis mere Fra Højre: Joakim, 26, år, København, Søren Stougaard, 28 år, Hørsholm og Henrik Madsen, 26 år fra København

Mest begejstrede er 25-årige Marie Kongslev og Christine Johnson fra København, der giver fire stjerner, fordi de mener, at sangen kan få folk til at synge med.

De slutter dog alligevel med at sige:

»Vi er ikke helt solgte.«