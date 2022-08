Lyt til artiklen

Mens den aarhusianske festival NorthSide er gået fuld vegetar, så vil festivalgæsterne cirka 20 kilometer sydvest på Smukfest i Skanderborg stadig helst bare have kød.

»Udbuddet skal passe til det, der er repræsenteret af vores gæster. Vi ved godt, at størstedelen af vores gæster ikke er vegetarer eller veganere,« fortæller Jakob Buchbjerg.

Han er madkoordinator på Smukfest og dermed ansvarlig for at udvælge de boder, der skal være del af festivalens madudbud.

Og han fortæller, at de grønne madboder på Smukfest længe har haft trænge kår.

Publikum til Rick Astleys koncert på Bøgescenen, fredag til årets Smukfest. Foto: Helle Arensbak Vis mere Publikum til Rick Astleys koncert på Bøgescenen, fredag til årets Smukfest. Foto: Helle Arensbak

»Det er vores erfaring, når vi har lavet vegetariske og veganske boder, at så holder de ikke så længe, fordi der ikke er nok omsætning i det,« indrømmer Jakob Buchbjerg.

For Smukfest-gæsterne har nogle kødfulde favoritter, som de kaster deres penge efter.

»Der er nogen madboder, der har været her i mange år, der laver burgere og flæskestegssandwich, og det er jo også det, der er populært,« fortæller madkoordinatoren.

»Uanset hvilke madtrends og ting, der popper op og forsvinder igen, så er en burger og en flæskestegssandwich det, som mange, mange, mange folk vil have.«

Madområde på Smukfest. Vis mere Madområde på Smukfest.

I stedet har man forsøgt at sørge for, at der er vegetariske og veganske valgmuligheder i så mange boder, som »det har givet mening« at have det i.

Jakob Buchbjerg anslår, at det gælder hver tredje madbod på Smukfest, som for nuværende har et vegetarisk eller vegansk alternativ.

Så man skal altså ikke regne med, at Smukfest lige foreløbig går i fodsporene på NorthSide og gør hele madbilledet grønt.

»Man skal aldrig sige aldrig, men det er ikke noget, der er lige sådan først for. Vi cater til vores publikum, og vores publikum vil gerne have lov til at spise det, de har lyst til at spise,« slutter Smukfests madkoordinator.