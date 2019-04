Han har indfundet sig i et lokale med mørke gulvtæpper, vand på flaske og små snacks som blåbær og grove kiks i skåle.

»Det er slet ikke til at finde rundt i de her moderne bygninger. Alle rummene ligner hinanden,« siger Peter AG som hilsen til B.T.s udsendte.

Det er ikke svært at få Peter AG til at tale og fortælle. Den svære del er ikke at flyde væk i en lind strøm af ord om musik og livsmod, men huske,at man har et job, der skal laves, som skal munde ud i en læsværdig artikel.

AG er nemlig hurtigt talende, smilende og engageret. Han fægter med armene, snakker om kærlighed og kunst, og kærlighed til kunsten. Han forklarer, hvorfor han ikke er en diva, hvad han håber at få ud af livet, inden han dør og den vigtige lektie, hans far gav ham med sig.

Det med lektien vender vi tilbage til.

Peter AG er blevet 66 år gammel, og han er ikke bange for at tale om alder, og hvad det bringer med sig, og hvad det bestemt ikke må bringe med sig. Han og makkeren Per Frost har udgivet et nyt Gnags-album, 'Robot 'n' Roll', sammen, og de skal snart på sommerturné

Peter AG er et menneske fyldt med liv. På den måde hvor man bliver ved med at svinge med håret og danse, til nakke og ben ikke kan mere.

»Man skal huske barnet indeni. Jeg er 66 år, men jeg kan da sagtens huske, hvordan det var at være 30 eller 16. De lever alle sammen indeni mig, og man må ikke glemme at være barn stadigvæk, » siger han.

Dem, der skal opleve Gnags ved sommerens 32 koncerter, kan glæde sig til en fest, lover han. Han, Frost og resten af det 25 mand store hold laver en fest, som Peter AG godt selv ville med til. Han er dog ikke altid fuld af fest.

Han nævner selv ordet 'diva', som noget, nogen ville kunne sige om ham. Hvis man møder ham inden en koncert, så er det heller ikke sikkert, man får hans karakteristiske brede smil at se. Det indrømmer han gerne.

»Så er jeg derude i min hjerne. Så går jeg ikke rundt og hilser og prøver at være høflig,« siger han og understreger, at så møder man ikke den smilende AG.

Han har nemlig lært, hvad det kræver at være i showbusiness efter mere end 50 år med Gnags. Han gør en ære i at få folk til at have en god oplevelse til deres koncerter.

I Gnags arbejder de sammen med de samme lydfolk, de samme lysfolk, og de kommer med et stort hold, fordi de gerne vil levere.

»Det er vigtigt, at lysfolkene giver noget, som publikum ikke har set før. Man tænker ikke over, hvor stor en del af rockkoncerten det er,« siger han.

Det handler om at byde verden noget positivt. Noget af én selv. Og det er det, som Gnags skal, fortæller han. De prøvede i starten af karrieren, hvordan det var at spille for tomme sale, og efter 50 år i branchen har de lært, hvordan man klarer den.

Da journalisten for anden gang spørger ind til, om han ikke stadig kan blive nervøs for de tomme sale, som han selv beskrev som 'det værste', bliver der mere stille, end der har været, siden interviewet startede.

Ikke bange for, folk synes 'det er lort'

For de er ikke bange for en mindre sal, hvis det betyder en fuldfed fest, og de er ikke bange for, at folk siger 'lort', hvis de selv synes, det er godt, men AG tager sit job som den, der skal underholde, alvorligt.

»Man håber jo altid, at det går af sig selv, men med årene finder man ud af én fundamental ting: Du skal først og fremmest selv være glad for det og stolt af det. Så er der kun én ting, der er vigtig. Om du får mulighed for at lave noget nyt,« siger han.

En del af Gnags' succes er, at de godt ved, at publikum skal kunne genkende deres lyd. Han mener, at de på den nye plade 'Robot 'n' Roll', der udkom fredag 12. april, har en renere Gnags-lyd taget ind i en moderne tid.

Og det med, at han selv er stolt af deres plade, det er der en pointe i. Man skal være til stede i verden og sætte sit eget aftryk, så godt som man kan. Peter AG tager venligt imod teknologien, men han mener også, det er sværrere at være sig selv i verden i dag.

Han forsøger at give den tidligere nævnte lektie videre til sine børn, som hans far gav den til ham.

»Lige som min far sagde til mig. Hvem er Peter AG? Du må prøve at påtage dig den opgave, så godt som muligt, uden at sælge ud af dig selv, men samtidig leve op til tidens krav,« siger han.

Som der står i et af de nye numre:

»Når robotterne kommer, så må vi klare os på charmen.«