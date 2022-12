Lyt til artiklen

Nik og Jay spiller torsdag aften den første af tre koncerter på Kulturværftet i Helsingør.

Men noget er gået galt under den udsolgte koncert, som nu er blevet aflyst.

Ifølge en B.T.-medarbejder, som er blandt de 1100 publikummer til koncerten, skyldes aflysningen, at noget af gulvet er faldet sammen.

Der skulle dog kun være tale om, at det er 'sunket' ti centimeter ned, men det er altså nok til, at koncerten nu er blevet aflyst, efter den i første omgang blot blev afbrudt.

Salen blev ryddet i ti minutter, mens området blev afspærret – men det var altså ikke nok.

»De har lige sagt, at de lukker og slukker. Det er for farligt,« fortæller B.T.s journalist til koncerten.

En af gæsterne til koncerten var Frida Kauffmann, som ganske naturligt er ærgerlig over, hvordan aftenen udviklede sig.

»Der kom nogle løbende op til scenen sådan meget panisk og fik det hele til at stoppe. Og der troede vi faktisk allesammen, at der var noget alvorligt galt. At nogen var blevet trampet på eller sådan noget. Men så fandt vi ud af, at det var gulvet, som var i stykker,« fortæller hun.

Kulturværftet fortæller til B.T., at de for nuværende ikke kan kommentere på, hvad der er sket.

B.T. har spurgt, hvad der er gået galt, hvorfor man har valgt helt at aflyse koncerten, samt om problemerne også vil få betydning for de kommende dages Nik og Jay-koncerter på samme spillested.

B.T. forsøger ligeledes at få en kommentar fra Nik og Jay.

Allerede inden de tre intimkoncerter på Kulturværftet i Helsingør, mødte afholdelsen kritik. Fans klagede nemlig over de væsentligt mindre koncerter, der erstattede en stor stadionturné.

B.T. følger sagen.