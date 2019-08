De sagde det selv.

Der er noget specielt mellem Nik & Jay og Smukfest. De har for længst læst hinanden og fundet ud af, de er det perfekte match.

Let spiselige rim, pumpende rytmer og store hits på stribe, man kan synge med på, fungerer bare i bøgeskoven ved Skanderborg.

Det har Nik & Jay for længst luret og udnytter til fulde.

Publikum vil hellere have noget, de kender, end noget der udfordrer og sætter de små grå på prøve. Men som en kollega sagde til undertegnede, så behøver det ikke være kompliceret for at være godt.

Og sådan var det også sent fredag aften på Bøgescenerne. Nik & Jay kender opskriften, og koncerten var på intet tidspunkt i fare for at blive dårlig.

‘Novembervej’, ‘Ocean of you’, ‘United’, ‘Hot Sauce’, ‘Endnu en’, ‘Lækker’, ‘Boing Boing’, ‘Hot’, 'Mod solnedgangen', ‘En dag tilbage’ osv. osv. taler deres klare sprog. Hit på hit på hit.

Videre dybt bliver det dog aldrig, hvilket er glimrende eksemplificeret ved deres taler til publikum mellem numrene.

Nik: ‘Hey, hvad skal vi sige til dem derude?’

Jay: 'Skal vi ikke bare spille næste nummer!’

Eller: ‘Vi har alle sammen et lille lys inden i os, som lyset fra jeres lightere og smartphones skal symbolisere.’

Det er dybde som et soppebassin i en vuggestue.

Nik & Jay på Bøgescenen på Smukfest fredag den 9 .august 2019. Foto: Helle Arensbak Vis mere Nik & Jay på Bøgescenen på Smukfest fredag den 9 .august 2019. Foto: Helle Arensbak

De mange hits er en af årsagerne til, at Nik & Jay-koncerten var en af årets mest ventede. Ikke mindst fordi Nik & Jay har gjort det før i bøgeskoven.

Og det er vel også umiddelbart den største skuffelse fredag aften. Der var ikke mange overraskelser.

Simon Kvamm dukkede op på scenen til et Nephew-Nik & Jay-medley. Morten Breum dukkede også op.

Men ellers var det bare copy-paste fra andre års succes-koncerter på Smukfest.

Det var uden tvivl koncerten, man ikke skulle gå glip af fredag. Den alle havde gået og talt op til.

Og mon ikke den nok skal blive talt om i morgen. Om en uge er det dog bare endnu en Nik & Jay-koncert - på Smukfest.

Men som det hedder sig i fodbold, så skal man ikke ændre en vindende opstilling.

Og fredag aften var Nik & Jay sammen med Smukfest ligesom prikken over i'et. Ovenpå.