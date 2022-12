Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag aften blev Nik & Jays første jubilæumskoncert på Kulturværftet stoppet før tid.

Den udsolgte koncert blev afbrudt af sikkerhedspersonale, som ifølge B.T.s mand på stedet forklarede, at det pludseligt nedsunkede gulv var »for farligt« at fortsætte koncerten på.

Nu melder Kulturværftet selv, at afbrydelsen – der endte som en aflysning af den sidste halvdel af koncerten halvanden time inde – skete af 'sikkerhedsmæssige årsager' og skyldtes en 'forskydning i gulvet foran scenen'.

»Der arbejdes på en løsning, og jeg beklager, at vi blev nødt til at afbryde koncerten. Jeg kan kun glæde mig over, at der ikke er nogen, der er kommet til skade,« lyder det i en officiel udtalelse fra Søs Krogh Vikkelsøe, der er leder af Kulturværftet, på spillestedets hjemmeside.

Foto: Sebastian Frølich Vis mere Foto: Sebastian Frølich

»Alle billetkøbere vil blive informeret direkte,« lover spillestedslederen.

På Nik & Jays officielle udtalelse lyder det dog ikke umiddelbart som om man vil tage koncerten om, selvom man kun nåede halvvejs.

»Vi er så super taknemmelige for, at ingen kom noget til i aften, og at alle har det godt. Lige så taknemmelige er vi for, at vi fik mulighed for at feste med jer i 1,5 time – sikke en fest, det glemmer vi aldrig nogensinde! 1000 tak for jer. I er fuldstændig fantastiske. Vi elsker jer.«

B.T. har siden koncerten blev afbrudt omkring kl. 22 torsdag aften forsøgt at få en kommentar fra både Kulturværftet og Nik & Jay.

Nik & Jay. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Nik & Jay. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kulturværftet meldte først, at man endnu ikke kunne kommentere hændelsen. B.T. forsøger fortsat at få en kommentar fra spillestedet og popduoen, som endnu ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Ikke mindst er det endnu ikke meldt ud, om det forskudte gulv også kommer til at få betydning for denne fredag og lørdags koncerter med popduoen på samme spilsted i Helsingør – eller hvordan publikum vil blive kompenseret for den afbrudte koncert.

Men ifølge Kulturværftets leder Søs Krogh Vikkelsøe, så »arbejdes der på en løsning«.

Allerede inden de tre intimkoncerter på Kulturværftet, mødte afholdelsen kritik. Fans klagede nemlig over, at de lynudsolgte 3300 billetter på det lille spillested i Helsingør ikke modsvarede den stort anlagte jubilæumsturné med plads til ti gange så mange mennesker, som intimkoncerterne i Helsingør blev sat til at erstatte.