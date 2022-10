Lyt til artiklen

Det skulle ikke have været helt nemt for DBU at finde nogen, der ville lave årets VM-sang.

Og fodboldunionen ville heller ikke have haft meget held, hvis de havde spurgt Nicklas Sahl.

»Jeg er blevet spurgt engang fra mit pladeselskab, om jeg ville være interesseret i at give et bud, men jeg har altså ikke turdet at kaste mig ud i den kategori endnu,« fortæller musikeren, da B.T. møder ham på den røde løber forud for fredagens 'Vild med dans – knækker cancer', hvor han skal optræde.

Og lige i år har han det mere »ambivalent« på grund af VMs kontroversielle værtsland Qatar.

Nicklas Sahl optrådte til 'Vild med dans'-parrenes fælles wienervals med sit nummer 'Wild Birds Fly' under 'Knæk Cancer'-særudgaven. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Sahl optrådte til 'Vild med dans'-parrenes fælles wienervals med sit nummer 'Wild Birds Fly' under 'Knæk Cancer'-særudgaven. Foto: Martin Sylvest

For ørkenstaten er blevet kritiseret for at bryde menneskerettighederne – både ved at diskriminere overfor homoseksuelle og kvinder, og ikke mindst ved i forbindelse med VM at have kostet livet for tusindvis af migrantarbejdere, mens endnu flere er blevet udnyttet ulovligt som arbejdskraft.

Som stor fodboldfan drømmer Nicklas Sahl dog stadig om en dag at kunne lave en lidt »sjov og festlig« fodboldsang, hellere end en alvorlig én.

Han ved dog, at han ikke ville tage ned og spille koncerter i Qatar under VM.

De danske djs Morten Breum og Martin Jensen har da også allerede modtaget en del kritik for at lade sig betale af og indlade sig med den kontroversielle ørkenstat, som har kostet tusindvis af migrantarbejdere livet.

Dj Martin Jensen har takket ja til at optræde under VM i Qatar - men der sætter Nicklas Sahl altså foden ned. Foto: Torben Christensen Vis mere Dj Martin Jensen har takket ja til at optræde under VM i Qatar - men der sætter Nicklas Sahl altså foden ned. Foto: Torben Christensen

»Jeg ville nok ikke lige hoppe på flyveren og tage ned og spille i Qatar. Det tror jeg, man skal være påpasselig med,« lyder det fra Nicklas Sahl.

»Det er også en mærkelig situation at stå i, med alle de her frygtelige ting, der sker nede i det her land, og så skal vi til VM – det er svært ikke at have det en lille smule ambivalent med det hele.«

Mads Bo Iversen fra popduoen Phlake og satiregruppen Lidt til lægterne fortalte ffor nylig at sidstnævnte havde takket nej tak til at lave herrelandsholdets officielle VM-sang.

»Jeg tror, DBU har haft lidt problemer med at finde nogen. Jeg tror, de spurgte flere,« forklarede sangeren da.