Den amerikanske verdensstjerne Nicki Minaj kom med lidt af overraskelse mandag eftermiddag.

Hun er nemlig gravid.

På hendes Instagram viser hun glædeligt billeder frem af hendes mave.

Hun har de sidste to timer lagt fire billeder op, hvor hun viser maven frem.

View this post on Instagram #Preggers A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 7:21am PDT

»Kærlighed. Ægteskab. Gravid. Jeg flyder over af spænding og taknemmelighed. Tusind tak for alle lykønskningerne,« skriver hun til en af opslagene.

De lykønskninger som rapperen refererer til, er de mange tusinde fans, der har skrevet til opslagene.

En følger skriver: 'Jeg er glad for, at du kan dele din kærlighed og glæde! Jeg er så spændt på dine vegne'. En anden skriver: 'Tillykke! Du bliver en fantastisk mor'.

Det er første gang, at den 37-årige rapper skal være mor.

Faren til barnet er med al sandsynlighed hendes mand, 42-årige Kenneth Petty, som hun blev gift med i oktober 2019.

Det er ellers ikke længe siden, at der var rygter om, at parret skulle have afsluttet deres ægteskab.

Men med denne nyhed må der blive lagt en dæmper på de rygter, da de ny skal være forældre til en lille baby.

Hvornår de skal det, vidner billederne ikke noget om, men det ser ud til, at Minaj trods alt er et stykke inde i graviditeten.

Tidligere på året meldte den verdensberømte rapper ud, at hun ville trække sig tilbage fra spotlyset for at stifte familie.