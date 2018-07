Natten til fredag cementerede Nephew deres comeback på den danske musikscene med et brag af en koncert på Roskilde Festivalens Orange scene. Bandet fortæller til B.T., at de i optakten havde været nervøse for, om de stadig havde et publikum.

»Vi er også bare mennesker. Vi ved, vi har fans, som for eksempel skriver til os på Facebook, men vi tager det aldrig for givet, og vi har alligevel haft en længere pause,« lyder det fra Nephews guitarist Kristian Riis, som B.T. møder sammen med frontmand Simon Kvamm i bandets backstagevogn i Roskilde.

»Da vi sidste år annoncerede, at vi var samlet igen med i første omgang to koncerter i Royal Arena og Jyske Bank Boxen (Som de afholder til oktober, red.), gjorde vi det, så der var god tid til at sælge billetter, så der var nogenlunde fyldt. At der kun gik et døgn, før de var udsolgt var næsten skræmmende, for det havde vi oprigtig talt ikke set komme,« fortæller Simon Kvamm.

Nephew på Orange Scene ved Roskilde Festival, torsdag den 5. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nephew på Orange Scene ved Roskilde Festival, torsdag den 5. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var sidste forår, da han efter sit eget solo-eventyr arbejdede sammen med sangerinden og produceren Marie Højlund om en teaterkoncert med sange fra den danske sangskat, at de første tegninger for et Nephew-comeback begyndte at vise sig.

»Vi begyndte at spekulere over, hvordan de gamle danske sange ville lyde i en Nephew-sammenhæng, så helt uforpligtende samledes vi sidste forår i en spillelejr, og det virkede bare naturligt at være samlet igen,« fortæller Simon Kvamm. Kristian Riis tilføjer:

»Vi har jo været fem mand i Nephew i mange år, så selvfølgelig skulle vi lige se hinanden an med Marie, men hun gled hurtigt ind i gruppen, så det var ikke nogen svær beslutning at udvide bandet. Jeg var faktisk tourmanager for Marie, da hun spillede i Tiger Tunes, så jeg kendte hende også i forvejen.«

Simon Kvamm kan ikke lade være med at smide en joke ind i samtalen:

»Nu har vi åbnet op. I 2035 regner jeg med, at vi er 22 medlemmer i Nephew. Til sidst er vi et helt symfoniorkester, haha.«

Kristian Riis slår også straks fast, at der ikke har ændret sig noget i bandet, at der er kommet en kvinde med ombord.

»Jeg er blevet spurgt om tonen har ændret sig backstage med Marie. Næh, der er ingen forskel. Vi fokuserer heller ikke så meget på, at hun er kvinde. Hun passer bare godt ind kunstnerisk og socialt.«

Nephew på Orange Scene ved Roskilde Festival, torsdag den 5. juli 2018.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nephew på Orange Scene ved Roskilde Festival, torsdag den 5. juli 2018.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Siden sidst Nephew var samlet, er bandmedlemmerne privat blevet spredt fra alle vinde geografisk, hvilket giver en masse planlægnings-udfordringer, når der skal laves musik og øves op til koncerter.

»Kristian bor i København, jeg bor jo stadig i Thy og resten i Aarhus. Så Aarhus er hovedsageligt basen. Der skal koordineres rigtig meget, og derfor har det også været vigtigt for os her i genfødslen ikke at skulle tænke for meget over at lave interviews og eller alle mulige praktiske ting, men koncentrere os om at få lavet noget ny musik,« forklarer Simon Kvamm og nævner deres nye samling af minialbums, der til efteråret samles som én stor udgivelse.

»Med forrige album ’Hjertestarter’ ville vi være et guitar-band, hvilket vi måske ikke var vores stærkeste side. Så nu er vi tilbage med synthesizeren som udgangspunkt, og jeg er overbevist om, at vi kommer til at lave vores bedste album til dato.«