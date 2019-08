Fra scenen sagde han det, deres mange fans ikke ønskede at høre.

Og derfra leverede de deres muligvis sidste koncert.

Nephew stopper på ubestemt tid, forklarede forsanger Simon Kvamm lørdag aften på Smukfest.

Hvad det præcis betyder, at det var den »sidste koncert i Nephew-regi - i denne omgang«, står ikke klart.

Men det står klart, at denne anmelder sjældent har set et mere oplagt band på en dansk scene.

Der var tydeligvis noget mere på spil end normalt.

Ægte nerve. Ægte spænding.

Simon Kvamm, der normalt er en energiudladning på en scene, var løssluppen kernekraft lørdag sen aften.

Han fløj rundt på scenen til ‘Movieklip’, dirigerede publikum til ‘Va Fangool’ og ‘Amsterdam’ og fik alle foran Bøgescenerne til at klappe i takt til en speciel udgave af ‘Superliga’.

Nephew har stribevis af hits, de kan please et publikum med. Men heldigvis slår de sig ikke til tåls med det.

De forsøger at give noget ekstra. Og lørdag aften var det som at få Nutella på sin håndværker, når man ellers havde været fint tilfreds med smør.

Det bedste eksempel på det fandtes, da gruppen satte sig ved et klaver forrest på scenen omgivet af bøgegrene og gav mini-versioner af deres mange hits.

Om folk foran scenen forstod, at det måske er sidste gang, de så deres elskede Nephew live, var svært at tolke - men energiudladningen fra Simon Kvamm og co. blev matchet af publikum i regnen foran Bøgescenerne.

Koncerten lørdag aften var et mesterstykke. En kraftudladning. En værdig afslutning. En fodboldspiller, der afslutter karrieren med at vinde VM-finalen.

Helt personligt har undertegnede aldrig været den store Nephew-fan. Men det blev jeg til deres måske sidste koncert.

En liveperformance, som vil blive husket i år frem.