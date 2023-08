Nej, tak!

Sådan lød det for nylig, da den amerikanske countrylegende Dolly Parton pludselig fik en invitation fra det britiske kongehus.

I et interview med BBC Radio 2 fortæller Dolly Parton ifølge Daily Mail, at hun modtog en invitation fra den britiske kronprinsesse Kate Middleton om at mødes til en kop te.

Dolly Parton er i gang med at promovere sit kommende album 'Rockstar', og var derfor i London.

Hertuginden af Cambridge, Catherine, under besøg hos Danner Stiftelsen i København, onsdag den 23. februar 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selvom hun gerne ville, havde hun desværre ikke tid til at mødes med kronprinsessen, fortæller hun i interviewet.

»Jeg tænkte, at det var meget sødt og venligt af hende at invitere mig – og en dag må jeg også få det gjort. Det ville være fantastisk,« lyder det fra Dolly Parton, der i interviewet joker med, hvorfor hun sagde nej til mødet:

»Hun ville ikke promovere mit rockalbum, og så måtte jeg sige nej.«

Dolly Parton, der bor i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, tilføjer, at hun elsker at være i London og ærgrer sig over, at hun ikke havde tid til at udforske mere af byen i denne omgang.

'Rockstar'-albummet, der er sat til at udkomme til november, er Dolly Partons 49. soloalbum.