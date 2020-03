Den danske musiker Morten Breum skulle have optrådt med den franske verdensstjerne David Guetta ved årets Ultra Music Festival i Miami. Nu er festivalen aflyst på grund af Coronavirus-frygt.

Det amerikanske musikmedie Billboard kunne onsdag erfare, at den elektroniske musikfestival, der hvert år gæstes af over 150.000 musikfans, var i fare for at blive aflyst, og nu er det altså en kendsgerning, lyder det i en pressemeddelelse fra Morten Breums danske pladeselskab Warner Music, der udnytter situationen til at reklamere for duoens nye single.

Morten Breum, der har boet i USA de sidste ni år, har lavet nummeret 'Detroit 3 AM' sammen med David Guetta, og derfor var han tiltænkt som gæst til koncerten i slutningen af marts.

De to musikere bor i Los Angeles, og ifølge Morten Breum er de med årene blevet rigtig gode venner. Han fortalte i et interview med B.T. sidste år om samarbejdet med David Guetta:

»Jeg tror, nummeret bliver kæmpestort. Vi spillede det på Ultra Festival i Miami tidligere i år, og der blev det taget rigtig godt imod. David Guetta er blevet en af mine tætte venner, og jeg sparrer rigtig meget med ham.«

Ultra Music Festival, der endnu ikke har meldt noget ud om aflysningen på deres officielle kanaler, vil angiveligt melde noget ud fredag.

Billboard har lavet en oversigt over musikevents, der er ramt af corona-aflysninger.

Blandt andet har den britiske rapper Stormzy, popsangeren Avril Lavigne og rockbandet Green Day aflyst koncerter i Asien.

Derudover har Ultra Music Festival aflyst deres Abu Dhabi-udgave ligesom Mariah Carey har udskudt en Honolulu-koncert til november.

Morten Breum har ikke kommenteret aflysningen endnu.

Hans pladeselskab oplyser, at han har andre spillejobs i Miami i aflysningsperioden.

Det er endnu uvist, om de aflyses eller ej.