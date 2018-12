Sangerinden Nabiha skulle have optrådt under DR's årlige juleshow, men planerne blev i sidste øjeblik ændret, da sangerindens vand pludselig gik, og hun måtte afsted til fødegangen.

»Jeg nåede lige akurat at være med til prøverne, men inden jeg forlod DR Byen var mit vand gået, og så gik det ellers stærkt,« siger Nabiha til DR.

Hun er nu mor til en lille dreng, som altså ikke gad vente med at komme ud, til showet var optaget.

DR's juleshow, der sendes på DR 1 lørdag aften, skulle ellers have været årets sidste optræden for Nabiha, som skulle have sunget sit nye julehit Holday Feels i DR's koncertsal.

Nabiha er blevet mor til en lille dreng. Foto: Bax Lindhardt

I stedet måtte DR finde på en hurtig løsning, og det blev i stedet sangerinderne og Nabihas tre gode veninder Matilde Lou, Line Krogholm og Anne Sofie Steen, der optrådte med Nabihas sang i juleshowet.

Den 32-årige sangerinde stod første gang frem i oktober og viste sin babybule i forbindelse med Knæk Cancer-showet på TV 2. Siden har hun delt et billede på sin Instagram-profil, som tydeligt afslørede den spirende graviditet.

Da Nabiha er et meget privat menneske, var det dog ikke uden en del overvejelser først.

»Jeg er jo meget privat, så det var en stor beslutning for mig at vise frem. Billedet vendte jeg også lige med de tætteste veninder og familie, men jeg har heldigvis bare fået en masse fine reaktioner,« sagde Nabiha i november til B.T.

Selvom den nybagte mor nu holder barsel med sin nyfødte søn, så betyder det dog ikke, der bliver stille på den musikalske front.

Flere nye numre er nemlig allerede lavet og er klar til udgivelse.

»Vi har løbet hurtigt, jeg har et godt hold omkring mig, og alt er planlagt, så jeg kan tage på barsel med god samvittighed. Vi har ikke sat nogen udgivelsesdatoer endnu, for vi skal lige se, hvordan 'Make It Beautiful' og 'Holiday Feels' klarer sig,« sagde Nabiha i november til B.T.

Nabiha har tidligere hittet med numre som Mind the gap, Deep sleep og Never played the bass.