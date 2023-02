Lyt til artiklen

Det blev den 22-årige … øh … eller 20-årige …?

Ja, hvor gammel er egentlig Rani 'Reiley' Petersen, der lørdag kunne lade sig kåre som vinder af Dansk Melodi Grand Prix?

Det spørgsmål stillede flere seere, da grandprix-vinderen chattede med B.T.s læsere dagen derpå.

Og svaret er ifølge Reiley selv, at han ikke har en alder.

»I'm ageless,« svarer han og afviser med et smil at sætte et tal på.

»Jeg har ingen alder. Jeg er ligesom Peter Pan.«

Da DR offentliggjorde årets otte sange på et pressemøde i januar, blev den færøske popstjerne og TikTok-fænomenet efterfølgende præsenteret som værende 20 år i diverse medier.

Andre steder kan man til gengæld læse, at han skulle være 22 år.

Men Reiley gør altså ikke selv meget for at udrede eventuelle misforståelser.

Til et spørgsmål fra en læser om, hvorvidt Disney-figuren Peter Pan, drengen der ikke ville være voksen, er en inspiration for det danske grandprix-håb, eller om det bare var en joke, lyder svaret:

»Lidt begge dele. Jeg elsker Peter Pan, men jeg lavede selvfølgelig sjov med det med alderen.«

Nærmere kommer vi det ikke i denne omgang.