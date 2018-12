Den amerikanske rapper Lil Pump er tirsdag blevet anholdt i København.

Det skete mens den kun 18-årige stjerne med det borgerlige navn Gazzy García sammen med sit følge blev tilbageholdt af det danske politi.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Det er uklart, hvorfor han i første omgang var i politiets varetægt, men på et tidspunkt har Lil Pump givet fuck-fingeren bag en dansk betjents ryg.

Forseelsen gik dog ikke ubemærket hen, hvilket kun forværrede situationen.

Politiet valgte at tilbageholde Lil Pump og en anden rapper - Desto Dubb - endnu længere på politistationen.

Den unge rapstjerne filmede hele hændelsen med sin mobiltelefon - på bagsædet af politibilen og ind på politistationen.

Lil Pump spillede mandag aften i Store Vega, hvor han ikke formåede at begejstre det danske anmelderkorps. Han har det seneste år skabt sig en større fanskare, som på Instagram tæller mere end 17 millioner følgere, mens hans samarbejde med rapstjernen Kanye West på 'I Love it' er blevet afspillet 339 millioner gange på Youtube.