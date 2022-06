Lyt til artiklen

Den tidligere Fleetwood Mac pianist Brett Tuggle er død.

Det bekræfter hans familie overfor musikmagasinet Rolling Stone.

Brett Tuggle kom med i Fleetwood Mac i 1992 og spillede med bandet i 20 år - også ved genforeningen i 2003, hvor bandet tog på verdensturné.

Det var komplikationer i forbindelse med den kræftsygdom, han led af, der var årsag til at pianisten døde 19. juni. Brett Tuggle blev 70 år.

»Han var elsket af familien, der var med ham under hele hans sygdomsforløb,« siger Brett Tuggles søn Matt til mediet.

Tuggle spillede musik hele sit liv.

Udover Fleetwood Mac har han spillet med David Lee Roth, Jimmy Page, David Coverdale, John Kay, Steppenwolf, Styx’s Tommy Shaw, Mitch Ryder og Detroit Wheels og Rick Springfield.

Under årene med David Lee Roth var han med til at skrive hittet 'Just Like Paradise' fra 1988.

I 2021 spillede Tuggle sin sidste tourne, men måtte aflyse flere koncerter på grund af problemer med helbredet, skriver Rolling Stone.