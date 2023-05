Skinz er blevet forlovet.

Det afslører den 36-årige musiker med det borgerlige navn Mohamed Ahmed i et opslag på Instagram.

'Jeg har fået kvinden i mit liv, til at blive resten af mit liv,' skriver Skinz i opslaget, hvor han også deler billeder af sin forlovede og den forlovelsesring, hun nu bærer.

'Jeg har en pige'-hitmageren har gennem de sidste fem år dannet par med pr-medarbejderen Amanda Karoline Stilling, som han bor sammen med i København.

For et lille år siden fortalte Skinz til B.T., at han og kæresten var klar til det næste skridt i livet med sommerhus og børn i sigte.

»Det er det liv, jeg søger nu. At få noget fodfæste og nogle rødder et sted og bygge et liv og komme lidt væk fra at være så flyvsk i livet og rodløs. Jeg tror, man cementerer lidt fødderne et sted ved at købe et sted, man kalder for sit sommerhus eller sit hjem eller få en familie. For mig i hvert fald,« lød det da.

Og nu har Skinz og kæresten gennem de sidste fem år, Amanda Karoline Stilling, altså sat diamantring på forholdet og deres fremtid sammen.

