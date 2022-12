Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hugo Helmig er gået bort, 24 år gammel.

Den unge musikers hjerte gav op, mens han sov forrige onsdag, forklarede hans far, musikeren Thomas Helmig, i et opslag på Instagram. Hans manager har over for B.T. afvist, at man vil komme dødsårsagen nærmere.

Selv skrev Hugo Helmig for kun to uger siden på Instagram, at han ville tilbage på scenerne. Få dage efter delte han så en forsmag på en sang, han håbede at få udgivet en dag.

Og ifølge hans popstjernefar, var han 'fuld af håb, drømme og planer for fremtiden'.

Men det blev kun til ét album fra Hugo Helmig.

Nemlig debutalbummet 'Juvenile' fra 2019, hvor særligt tredjesinglen 'Please Don't Lie' – der blev udgivet som hans debutsingle to år forinden – steg til skyerne og blev årets største radiohit.

Musikekspert, dj og radiovært Henrik Milling forklarer, at det »på det musikalske plan er ærgerligt, vi ikke fik flere kapitler« i Hugo Helmigs »alt, alt for korte karriere«.

»Der var slet ikke noget, der lignede. Det var ikke revolutionerende, det skal man heller ikke forvente af et menneske i den alder, men det var lovende,« forklarer musikeksperten.

Hugo Helmig blev kun 24 år. Foto: Joachim Ladefoged Vis mere Hugo Helmig blev kun 24 år. Foto: Joachim Ladefoged

For Hugo Helmig har beskæftiget sig med musik hele sit liv. Støttet sig til den, når livet blev svært. Opvokset i en musikerfamilie med ikke mindst Thomas Helmig som far.

Så professionalismen var tydelig på det ene album, som Hugo Helmig nåede at udgive.

»Han havde allieret sig med mennesker, som virkelig vidste, hvad de lavede. Der var intet på den plade, der ikke fungerede,« understreger Henrik Milling.

Men alt det lovende potentiale fik ikke lov at blive forløst.

»Man havde bare lyst til at få plade nummer to og se, hvilken retning det kom til at gå i. Om det så var et helt nyt udtryk eller mere af det samme, bare på et højere niveau.«

Sidste år erkendte Hugo Helmig dog, at hans skrøbelige sind ikke var foreneligt med et liv på landets musikscener.

Han måtte stoppe karrieren helt, hvis han skulle finde ro til at »fikse det, der er gået i stykker« inde i ham.

Men Hugo Helmig slap aldrig musikken. I stedet fandt han ro ved at indspille to ep'er 'Lulu Vol. 1' og 'Lulu Vol. 2', som blandt andet beskrev den smerte, han havde været igennem.

Og for nylig udtrykte den 24-årige musiker og sangskriver så ønske om at vende tilbage. På landets store scener og i indspilningsstudierne.

Musikeren Hugo Helmig er ifølge sin familie gået bort 23. november. (Arkivfoto). Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Musikeren Hugo Helmig er ifølge sin familie gået bort 23. november. (Arkivfoto). Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Samtidig kunne han dele en bid af en sang, han håbede en dag at få udgivet.

Og måske ligger der mere materiale, som – hvis familien og andre kræfter omkring ham ønsker det – kunne samles til et posthumt album.

»Man kan ikke afvise, at der ligger noget, og det kan være, det er fantastisk, og det kan være, at det kan gøres færdigt i de rigtige hænder. Men det er ren spekulation. Men vi har da set det før – også på dansk grund,« siger musikekspert Henrik Milling.

»Men i den her tid overskygges musikken fuldstændig af den menneskelige tragedie, som er enhver forælders værste mareridt. Det er det, der står tilbage lige i den her tid.«