Presset er stort, man står alene med ansvaret, og der er mange penge på spil, når ens arbejde går ud på at holde festen i gang.

Den danske stjerne-dj Morten Breum har de sidste otte år jagtet lykken i Los Angeles, hvor han knokler for at blive en af de allerstørste, og han ved godt, at det gælder om at passe på sig selv, når han flyver jorden rundt fra scene til scene

»Jeg er ikke sikker på, at mennesket er skabt til at være på to kontinenter to gange om ugen, flyve rundt med høj musik og så om mandagen sætte sig ind i et helt stille studie,« fortæller Morten Breum, da han kort er hjemme og vende i København som optakt til sin koncert til Fredagsrock i Tivoli.

DJ-branchen gik i chok sidste år, da den svenske verdensstjerne Avicii pludselig blev fundet død i Oman efter længere tids depression.

Morten Breum kendte Avicii og havde blandt andet spillet til hans 18-års fødselsdag. Han fortæller i dag om chokket:

»Det var meget tragisk, hvad der skete. Og jeg blev rigtig ked af det, for jeg kender mange, der kendte ham rigtig godt, så jeg blev især ked af det på deres vegne. Mange af mine venner og familiemedlemmer ringede til mig og sagde, at nu passer du altså på dig selv.«

Men de har ikke noget at være bekymret over, tilføjer Morten Breum, der føler, han har fundet en fornuftig måde at køre en karriere i højeste gear på.

»Jeg har altid ført en sund livsstil og blandt andet aldrig rigtig festet igennem som dj. Jeg elsker at spille, men ser det også som et arbejde, så jeg er meget seriøs omkring det og bruger i stedet meget af tiden i træningscentret. Jeg var veganer i halvandet års tid, men nu spiser jeg bare alt, hvad der er godt og sundt.«

For tiden er han aktuel med singlen ’Me & You’. Senere på året håber han på at kunne udsende et nummer i samarbejde med den franske verdensstjerne David Guetta, som er blevet en af hans rigtig gode venner i Los Angeles.

»Jeg tror, nummeret bliver kæmpestort. Vi spillede det på Ultra Festival i Miami tidligere i år, og der blev det taget rigtig godt imod. David Guetta er blevet en af mine tætte venner, og jeg sparrer rigtig meget med ham.«

Danmark får han efterhånden kun besøgt et par gange om året, da han har fået for travlt med spillejobs rundt omkring i verden.

I Los Angeles bor han midt på filmbyens berømte Hollywood Boulevard og føler nu, at det er hans hjem, selvom Danmark altid vil have en stor plads i hans hjerte.

Morten Breum. Foto: Tivoli/Pressefotos Vis mere Morten Breum. Foto: Tivoli/Pressefotos

»Jeg har et arbejdsvisum, som skal fornyes hvert tredje år. Jeg var heldig at komme derover før Donald Trump blev præsident, for i dag er det sværere at komme ind udefra,« forklarer han.

Ved siden af musikken arbejder han sammen med sin manager om en tøjlinje, der blandt andet har samarbejdet med WWF Verdensnaturfonden om at forbedre klimasituationen.

Morten Breum fyldte den 26. maj 37 år, men har endnu ikke slået sig ned med kone og børn. Når den tid kommer, satser han på at kunne få plads til både familie og et liv som omrejsende dj, siger han smilende.

»Når jeg møder kvinden, jeg vil have børn med, så må hun bare sidde med på flyet.«

Morten Breum spiller til Fredagsrock i Tivoli den 7. juni.