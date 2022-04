»I takt med at der kom flere og flere mennesker, blev det mere og mere ubehageligt.«

Malene Bille-Ahmt fra Greve Strand var fredag eftermiddag taget i Københavns Tivoli med sin mand, mor og sine tre børn på seks ni og 11 år.

Hendes yngste søn Leander har kræft, og derfor var de inviteret en tur i den gamle have af foreningen 'Familier med kræftramte børn'.

Hvad der skulle have været en hyggelig tur i Tivoli, endte dog i den helt anden ende af skalaen, da det tidligt på aftenen begyndte at vælte ind med unge Fredagsrock-gæster.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan der fredag aften opstod kaos foran Tivolis indgang, da alt for mange gæster ville ind - og hvordan flere - da porten lukkede 20:19 - begyndte at snyde sig ind via alternative 'indgange'.

Netop den situation blev særdeles utryg for Malene Bille-Ahmts familie, som slet ikke følte, at Tivolis personale havde styr på tingene.

»Jeg snakkede med flere derinde - både folk vi kendte og andre. Der var blandt andet en ung pige, som sagde, at det her jo slet ikke er det Tivoli, som man kender. At det pludselig slet ikke var et rart sted at være.«

Malene Bille-Ahmt fortæller om toilet-kaos, om fulde unge mennesker dinglende omkring med vodkaflasker og pladsmangel selv omkring børneområder som Rasmus Klump-legepladsen.

Malene Bille-Ahtm med sin søn Leander. Foto: Privatfoto

»Jeg kan godt huske, hvordan det var at være ung. Man er i festhumør, og det skal der også være plads til, men når der også er børnefamilier derinde, bliver det utrygt. Min ældste på 11 år sagde, at det simpelthen ikke var særlig rart. Det var næsten umuligt at komme frem og tilbage.«

Tivoli har netop i denne uge haft ekstra fokus på sikkerheden, efter at der forrige fredag opstod tumult og slåskamp blandt publikum til Fredagsrock-koncerten.

Derfor havde man blandt andet indsat ekstra vagtberedskab, visiteret folk ved indgangen for spiritus og valgt at lukke færre ind end normalt til Fredagsrock.

Malene Bille-Ahmt fortæller, at det først var, da de stod inde i Tivoli, at hun tænkte over, at der i sidste uge havde været kaos blandt publikum.

Manele Bille-Ahmt fotograferede nogle af de unge mennesker, der forsøgte at snyde sig ind i Tivoli. Foto: Privatfoto

Hun henviser til, at de som nævnt var taget derind med kræft-foreningen, og at der i de andre år ikke havde været nogen problemer.

»Som jeg sagde til min mor: 'De tiltrækker rigtig mange unge mennesker, men dem, der lægger pengene, de blivende kunder, dem risikerer de at miste på det her.«

Malene Bille-Ahtm og hendes familie spottede også flere unge mennesker, der snød sig ind ved at kravle over Tivolis hegn, hvilket de gjorde Tivolis vagter opmærksomme på.

»Det er bare utrygt at gå ind et sted, hvor folk snyder sig ind,« fortæller hun og vil overveje en anden gang, om det er værd at tage en tur i Tivoli.

Tivolis pressechef Torben Plank bekræfter, at nogle har forsøgt at snyde sig ind i haven af andre veje og understreger, at de tager sagen meget alvorligt.

»Vi har haft nogle, der har forceret vores hegn og sideindgange, og det er noget vi ser ret alvorligt på. Det er jo ulovlig indtrængning, og det er noget politiet bliver sat på . Det vil vi slet ikke acceptere.«

Fra Tivolis side oplever de dog, at der generelt har været en god stemning i haven fredag aften og en klar forbedring fra sidste uge.

»Vi har konfiskeret langt mindre end i sidste uge, og har det klare indtryk, at de gæster, som havde hørt vores budskab om at komme tidligt, faktisk har vist en rigtig god adfærd her til aften. Vi har også observeret mange unge i selskab med voksne, og det glæder vi os også meget over.«

I forhold til Malene Bille-Ahmts oplevelser lyder det fra Torben Plank:

»Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi har en haft en gæst, der har følt sig utryg. Det er noget, vi må kigge på. Der er fortsat noget, vi skal arbejde på med hensyn til adfærd.«