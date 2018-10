POP. Hvis du har lyttet til Møs aktuelle album ’Forever Neverland’, så har du måske bemærket en iørefaldende stemme, der blander sig med den danske popstjernes karakteristiske vokal, på det reggae-påvirkede nummer ’Red Wine’. Stemmen tilhører Empress Of, og hvis du kan lide Møs kantede og personlige popsange, er der stor sandsynlighed for, at du også vil digge den amerikanske musiker.

Det kejserlige navn har Lorely Rodriguez, der er vokset op og stadig bor i Los Angeles, taget fra et tarotkort, hun engang trak: »Kejserindekortet er forbundet med fertilitet, moderskab og styrke. Det er meget rart at have de følelser«, har hun udtalt til Noisey.

Hun albumdebuterede i 2015 med ’Me’, der udkom via det respekterede label XL Recordings, der blandt andet har udgivet Adele, Radiohead, The xx og The White Stripes. Her markerede hun sig som et spændende nyt navn i krydsfeltet mellem electropop og moderne r’n’b – en position, som hun understreger på opfølgeren ’Us’.

Sjovt nok udkom det nye Empress Of-album samme dag som venindens ’Forever Neverland’. Og ligesom Mø udstråler hun en styrke og selvstændighed, der også præger yngre kvindelige popmusikere som Lorde, Ariana Grande, Dua Lipa og SZA.

»På den første plade var alle folk sådan ’Oh, det er din debut, her er alle mine holdninger til, hvad du skal gøre som kunstner’. Nu har jeg det sådan ’Jeg vil arbejde med den her person, fotograf, den her kunstner, de her producere. Jeg vil co-producere. Jeg vil samarbejde med folk. Jeg vil putte den her sang på det her album, jeg er ligeglad med, om nogen kan lide det eller ej’. Ingen fortæller mig, hvad jeg skal gøre«, har hun udtalt til musikmediet Stereogum.

Udover at lytte til ’Us’ kan vi herhjemme også se frem til at opleve Empress Of, når hun den 19. marts næste år gæster Lille Vega i København.