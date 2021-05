Hun har spillet på Roskilde fire gange. Hun har skrevet sange til udenlandske stjerner som Major Lazer og Ariana Grande og sunget sammen med Justin Bieber.

I 2015 medvirkede hun på Major Lazers megahit 'Lean On', der blev den mest sete YouTube-musikvideo nogensinde med dansk medvirkende.

Mandag stod Mø på scenen på et gymnasium i Vollsmose i Odense. Det var der en god grund til.

I 2008 blev Mø selv student fra Mulernes Legatskole, og mandag vendte hun som en overraskelse for de nuværende elever tilbage og gav en 20 minutter lang jubilæumskoncert. Det skriver TV 2 Fyn.

Mø, aka Karen Marie Ørsted, er vant til at spille for et syngende og dansende publikum. Mandag i Odense var det et siddende publikum, der tog imod hende på Mulernes Legatskole. Arkivfoto: Torkil Adsersen/Scanpix 2013. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Mø, aka Karen Marie Ørsted, er vant til at spille for et syngende og dansende publikum. Mandag i Odense var det et siddende publikum, der tog imod hende på Mulernes Legatskole. Arkivfoto: Torkil Adsersen/Scanpix 2013. Foto: Torkil Adsersen

Hun er vant til at spille store stadionkoncerter for et dansende og syngende publikum. Dagens koncert i Odense var anderledes.

Coronaen gjorde, at publikum sad ned iført mundbind, alligevel formåede Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen at få dem med.

»Det var så hyggeligt. Det var en fed koncert, og helt vanvittigt, at hun kom her og spillede,« siger Mø’s tidligere klassekammerat, Casper Christoffersen, som selv er vendt tilbage til skolen og i dag underviser på Mulernes Legatskole, til TV 2Fyn.

Skolens rektor, Torben Jakobsen, har længe arbejdet på at få koncerten til at lykkes. Men på grund af corona restriktionerne måtte en planlagt koncert i december aflyses.

Mandag lykkedes det så at gennemføre det, der overfor skolens elever var annonceret som en jubilæumskoncert, med 400 publikummer iført mundbind. Resten af eleverne fik streamet koncerten ude i deres klasser.

Den 32 -årige sanger havde både hittet ‘Lean On’, ‘Final Song’ og ‘Maiden’ på spillisten, før hun stillede op til halvanden times selfies og snak med skolens nuværende elever.