Det går godt for sanger og sangskriver Mads Langer for tiden.

For nylig blev han og hans kone, Julie Lillelund, forældre til datteren Hannah, og nu kan han glæde sig over, at millionerne er begyndt at rulle ind i hans virksomhed.

Det fremgår af flere årsregnskaber for hans virksomheder, som virksomhedsportalen Ownr.dk har trukket for B.T.

Mens 2019-regnskabet endte med blodrøde tal på bundlinjen – blandt andet på grund af lønudgifter og et udbytte, der tilsammen var større end indtjeningen – så ser det noget anderledes ud i år.

Den 37-årige nybagte far, der i 2018 solgte sin Frederiksberg-lejlighed på Gammel Kongevej for 11,8 millioner kroner, kan glæde sig over et overskud på 2,1 millioner kroner efter skat i sit selskab Freedom Is A State Of Mind ApS, der har til formål at 'drive virksomhed inden for musik og entertainment med optræden og forlagsvirksomhed i tilknytning hertil efter direktørens nærmere skøn'.

Og det er faktisk det bedste resultat, siden virksomheden blev stiftet i 2013. Og det er noget bedre end i 2019, hvor resultatet efter skat lød på minus 1,4 millioner kroner.

Mens Mads Langer sidste år udbetalte et ekstraordinært udbytte til sig selv på en millioner kroner, har han holdt mere igen med den slags i år, hvor han kun har trukket beskedne 113.000 ud af virksomheden.

Desuden ser han ud til at være gået ned i løn. Hvor virksomhedens lønudgifter sidste år lå på 4,8 millioner kroner, er de i år 'kun' på tre millioner kroner.

Mads Langer tjener på millioner på at være popstjerne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mads Langer tjener på millioner på at være popstjerne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Virksomheden har – i lighed med sidste år – kun én ansat registreret ifølge virksomhedsdatabasen BiQ, og da Mads Langer er registreret som direktør, må man gætte på, at de tre millioner kroner formentlig går i løn til ham selv.

Og det er nok ikke så helt skidt. For der er næppe helt billigt at bo i det hus på 282 kvadratmeter til 17 millioner kroner i Valby, som Mads Langer og Julie Lillelund erhvervede sig, efter de flyttede fra Frederiksberg.

Mads Langer kan dog glæde sig over, at virksomhedens egenkapital også har fået det mere solidt, da den er gået fra 1,5 millioner kroner i 2019 til 2,6 millioner kroner i 2020.

Popsnedkeren ejer desuden også selskaberne Freedom Records ApS samt Mads Langer Holding ApS. Freedom Records er kommet ud af året med et beskedent underskud på 12.820 kroner og har nu en egenkapital på minus 963 kroner.

Bedre ser det ud hos Mads Langer Holding ApS, der er moderselskab for de to andre selskaber.

Holding-selskabet har fået et overskud på 1,05 millioner kroner, hvilket primært skyldes en indtægt på samme beløb fra 'tilknyttede virksomhed', og har derefter en egenkapital på 3,1 millioner kroner efter