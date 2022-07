Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Volbeat har igen fået millionerne til at rulle.

Da coronavirussen i foråret 2020 lukkede verden ned, måtte Danmarks internationalt største rockband ligesom mange andre også aflyse en lang række koncerter.

»Det har været frustrerende,« fortalte forsanger Michael Poulsen sidste år til B.T.

»På det tidspunkt spillede vi i nogle af de største arenaer og stadioner rundtomkring i verden og var først lige gået i gang med at promovere vores nye plade, så det var helt uvirkeligt pludselig at få aflyst alt på ubestemt tid,« fortalte han videre.

Han nød den ekstra tid med familien, ligesom han fik skrevet et nyt Volbeat-album, men faktum var, at bandets firma Volbeat ApS kom ud af 2020 med et beskedent overskud på 481.480 kroner - til sammenligning havde de tjent 35.3 millioner kroner i 2019.

Nu ser skuden ud til at være vendt igen.

Volbeat ApS, hvor Michael Poulsen og trommeslager Jon Larsen står noteret som ejere, har netop offentliggjort regnskabet for 2021, og her kom firmaet ud med et overskud på 9.4 millioner kroner med en egenkapital på 18.7 millioner kroner.

2022 må forventes at gå endnu bedre.

Michael Poulsen. Foto: Daniel Karmann Vis mere Michael Poulsen. Foto: Daniel Karmann

Siden udgivelsen af deres ottende album 'Servant of the Mind' tilbage i december, har Volbeat nemlig været på en lang turné i USA og Europa, som netop er annonceret til at fortsætte til efteråret, hvor Volbeat blandt andet spiller en udsolgt koncert i Royal Arena til oktober.

Volbeat blev dannet i København tilbage i 2001, fik i 2008 succes i Tyskland med albummet 'Guitar Gangsters & Cadillac Blood' og fik så i 2010 hul igennem til det amerikanske marked med albummet 'Beyond Hell / Above Heaven'.

Sidste år kunne de derudover fejre, at deres mest kendte sang i Danmark, 'For evigt', var blevet streamet 45 millioner gange herhjemme og samlet set 230 millioner gange på globalt plan.

Volbeat har senest spillet som en af hovednavnene på den hollandske festival Pinkpop ved siden af navne som Metallica, Pearl Jam og Imagine Dragons.