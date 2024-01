En svensk kunstnerduo har fået fjernet musik fra Spotify på grund af mistanke om snyd. Nu kræves den ene part smidt ud af det svenske melodi grandprix.

Duoen Fröken Snusk og Rasmus Gozzi har tidligere vakt opsigt i Sverige med en stribe sange, hvor teksterne ikke ligefrem kan kaldes familievenlige.

De er mest kendt for at have udgivet sangen 'Rid mig som en dalahäst'.

Sangen havde ifølge Aftonbladet ellers hele 204 millioner afspilninger på musikstreamingtjenesten Spotify i løbet af 2023.

Men nu er Fröken Snusk, der går klædt i en lyserød elefanthue, og makkeren kommet i modvind, beretter svenske medier.

I sidste uge blev en stribe sange fra Fröken Snusk og Rasmus Gozzi nemlig fjernet fra Spotify-platformen, fordi tjenesten ifølge Dagens Nyheter i månedsvis havde mistænkt, at kunstnerduoens lyttertal var manipulerede.

11. december var der ifølge Aftonbladet sket det, at en af duoens sange, 'Gynekologen', pludselig blev streamet 184.000 gange på én dag.

Det gjorde den til Sveriges mest populære sang den dag, og det blev den ifølge Expressen fra et tidligere niveau omkring 40.000 daglige afspilninger.

Dagen efter faldt sangen tilbage til sit normale daglige lyttertal, hvilket placerede den som nummer 79 i Sverige, skriver DN ifølge Expressen.

Mønsteret gentog sig tilsyneladende anden juledag.

Spotify vil ikke over for Aftonbladet kommentere på den enkelte sag, men man siger mere generelt, at man skrider til handling, hvis man 'opdager manipulerede streams'.

På Instagram skriver både Fröken Snusk og Rasmus Gozzi, at al musik vil være tilbage 4. februar.

»Jeg har verdens bedste nyheder. 4. februar udgiver vi 490 sange. Hvilken sang savner du mest,« lyder det fra Fröken Snusk i et opslag fra fredag den 12. januar.

Lige nu er Fröken Snusks mest populære sang på Spotify en sang med titlen 'Om han bjuder bubbel'. Den er streamet lige under 12 millioner gange, fremgår det.

Men trods den store popularitet kræves Fröken Snusk nu fjernet fra det svenske melodi grandprix, Melodifestivalen, hvor hun deltager med sangen 'Unga & fria'.

»Hvis kunstneren eller personerne omkring hende kan mistænkes for at have betalt for streams, skal hun ikke have lov til at optræde i Melodifestivalen,« tordner Expressen mandag på lederplads.

Melodifestivalen indledes med første af fem indledende heat i Malmö den 3. februar.

Efter yderligere fire heat på forskellige arenaer i Sverige finder svenskerne en endelig vinder og deltager i årets internationale grandprix, når der afholdes finale i Friends Arena i Stockholm den 9. marts.

Det internationale melodigrandprix afholdes i Malmö med semifinaler 7. og 9. maj inden finalen afvikles 11. maj.