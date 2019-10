Det blev kun til en enkelt vagt på natklubben, før Mille fik sparket, men nu trækker firmaet i land.

Det er ikke en sjældenhed, at man kan se diverse realitystjerner mere eller mindre uden tøj på på de sociale medier, men i aftes uploadede den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager Mille Lentz et billede, der skiller sig ud fra mængden.

'Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg har solbriller på, så er det, fordi jeg de sidste par timer har tudet mine øjne ligeså store som min mavesæk. Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg står i undertøj, så er det, fordi jeg i lørdags var på arbejde et sted, der hedder Pangea. Det var min første vagt, og jeg fik en masse ros, dog ikke fra “de rigtige mennesker”.'

'Jeg havde allerede vagter i den kommende weekend igen, men desværre fik jeg i dag meldingen om, at jeg var for tyk. For tyk til at servere? Eller så tyk at jeg skræmte kunder og gæster væk? Jeg ved det ikke. Men lad mig fortælle jer en ting. Det er IKKE første gang, det er sket,' skriver Mille og fortsætter:

'Jeg har før fået samme melding fra steder som blandt andet Arch, Cheateu Motel og andre former for jobs eller tv-udsendelser. Dem som kender mig VED, at jeg oprigtigt fra hjertet har det godt og altid er glad. Der skal ret meget til at gøre mig ked af det. Men denne gang ramte det mig. Især fordi jeg faktisk syntes, at Pangea fungerede vildt godt, og jeg kunne sagtens se mig selv arbejde der. Men sådan skulle det ikke være.'

'Jeg er ked af, at vi lever et sted, hvor man ikke må føle sig god nok. MEN JEG ER GOD NOK! Og mere end det. Jeg skal til jobsamtale på fredag et sted, jeg ikke kan fortælle endnu, og jeg VIL bare have det job. Jeg er desværre bare bange for, at jeg får samme reaktion. Og det har jeg tænkt længe. Skal jeg virkelig tabe mig, fordi nogle ikke mener jeg er god nok? Svaret er NEJ.'

Mille ønsker ikke at kommentere opslaget yderligere, men hun har givet tilladelse til, at det bliver delt.

Pangea: Hun har fået en undskyldning

Hos Pangea, som blandt andet Aqua-sangerinden Lene Nystrøm står bag, bekræfter de hændelsesforløbet, men de understreger, at det er en fejl, at Mille er blevet fyret på grund af sin vægt.

»Det er ikke forretningens holdning, og vi har indskærpet overfor den pågældende leder, hvad vores værdier er. Den omtalte vikar har fået en undskyldning af både lederen og virksomheden,« fortæller Regional Director Casper Santin.

Han påpeger, at hun i deres øjne ikke er opsagt, og hvis hun stadig ønsker vikarvagter hos dem, så er hun meget velkommen. Firmaet har dog ikke tilbudt Mille at få vagten tilbage, selvom hun har fået en undskyldning.

»Jeg har ingen vagt i weekenden, og om jeg så fik muligheden for at få den tilbage, havde jeg ikke taget imod den,« fastslår Mille, som heller ikke giver meget for Pangeas undskyldning:

»Jeg havde nok aldrig fået en undskyldning, hvis det ikke var nået så langt ud. Det er jo ikke godt for dem og deres ry.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk