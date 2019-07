Popstjernen Miley Cyrus er havnet i en sælsom omend ganske gunstig situation.

Hendes optræden i kultserien 'Black Mirror' har nemlig fået konsekvenser, som ingen på forhånd havde forestillet sig.

I den nye sæson 5, som udkom på Netflix i starten af juni, spiller hun rollen som Ashley O. - en popstjerne, der drømmer om at give slip på tyggegummipop, og i stedet lave meningsfyldt musik.

I afsnittet ser man hende optræde med det fiktive hit 'On a Roll', inden serien på sædvanlig dyster vis portrætterer hendes undergang.

Vis dette opslag på Instagram ep out now link in bio Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 13. Jun, 2019 kl. 12.38 PDT

Sangen er en ironisk kommentar til popkulturen, og er bygget over Nine Inch Nails-hittet 'Head Like a Hole' fra 1989. Men den er tilsyneladende blevet lidt for god - for virkelighedens pop-fans elsker den.

De elsker den faktisk så meget, at hun nu har større succes som Ashley O. end som sig selv, skriver Billboard, der laver listerne over tidens største hits i USA og resten af verden.

Billboard kan således berette, at 'On a Roll' har fået vildt momentum på nettet, og lige nu er det 29. mest afspillede nummer på Spotify med mere end en halv million streams om dagen.

I sidste uge lå sangen helt nede på 82.-pladsen. Samtidig er sangen netop kravlet ind som nummer 49 på Spotifys Global Top 50.

I mellemtiden har Miley Cyrus udgivet singlen 'Mother's Daughter' under eget navn, men den er ingen steder at finde på Global Top 50.

Det har tvunget stjernen til at tænke kreativt, skriver Billboard.

»Popradio-stationerne favoriserer stadig klart 'Mother's Daughter' i øjeblikket, men angående hvilken sang, Cyrus selv promoverer mest, siger kilder tæt på situationen til Billboard, at hendes bagland lige nu promoverer begge sange uden at betragte nogen af dem som en officiel hit-single,« skriver magasinet.

Den situation kan imidlertid hurtigt ændre sig, hvis den ene sang pludselig stikker af - spørgsmålet er bare, om det er Ashley O. eller Miley Cyrus, der løber med sejren.