Miley Cyrus kunne tidligere i år afsløre, at hun havde kvittet alkohol og smøger.

Men der gik ikke længe, inden hun faldt i igen.

Det afslører hun ifølge People.com i et nyt interview med Zane Lowe til Apple Music:

»For at være helt ærlig, så faldt jeg, lige som en masse andre mennesker under pandemien, i igen. Men jeg er ude af det igen, jeg har ikke drukket i to uger,« siger hun.

Miley Cyrus mener, at hun sagtens kan styre sit alkoholforbrug. Foto: OLI SCARFF

Hun har dog ikke valgt at gøre et stort nummer ud af det, og det er der en god grund til. Hun mener nemlig ikke, at folk behøver være ædru:

»Jeg synes, at det er 'fucked up', fordi jeg synes ikke, at alle skal være fucking ædru. Folk skal gøre, hvad der er bedst for dem. Jeg har ikke et problem med druk.«

Tilbage i juni afslørerde hun, at hun havde kvittet alkohol og smøger i et halvt år. Det gjorde hun i forbindelse med en operation på stemmebåndet, men ligeså af respekt for familiens svære forhold til alkohol.

Popstjernen fortæller nu til Apple Music, at hun drikker i perioder, og ikke ser noget problem ved det, da hun let kan stoppe igen, når hun finder det nødvendigt:

»Jeg er meget disciplineret. Men det er ret let for mig at starte og stoppe igen, fordi så snart jeg ikke gider drikke mere, så gør jeg det ikke. Men når jeg vil, så gør jeg det.«

Miley Cyrus er snart aktuel med et helt nyt album. Det går under navnet 'Plastic Hearts', er hendes syvende album og udkommer den 27. november.