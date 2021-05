»Åh, dine bukser gik i stykker, mand.«

Jublen var så stor, da det italienske rockband Måneskin natten til søndag kunne kalde sig vinderen af dette års Eurovision, at forsangerens bukser ende med at revne lige i skridtet.

Det kan man se i en video, som arrangørerne af Eurovision har delt på Twitter.

På videoen kan man se de fire bandmedlemmer i rockgruppen Måneskin råbe og skrige, efter de blev kåret til vindere af sangkonkurrencen.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Men forsangeren, 22-årige Damiano David, jublede tilsyneladende så voldsomt, at hans bukser endte med at sprække:

»Åh, dine bukser gik i stykker, mand,« kan man høre bandets bassist, Victoria de Angelis - der iøvrigt er halvt dansk - sige til ham.

Forsangeren ses derefter slå ud med armene, mens de andre bandmedlemmer griner.

Forinden havde de fire med tårer i øjnene kunnet se, hvordan det italienske flag stod øverst, efter alle pointene var blevet talt sammen i sangkonkurrencen:



»Vi vil bare gerne sige - til hele Europa, til hele verden - rock'n'roll dør aldrig!,« råbte Damiano David efterfølgende fra scenen.