USA's tidligere førstedame Michelle Obama fik en modtagelse, der var en folkehelt værdig, da hun overraskende dukkede op ved uddelingen af den prestigefyldte musikpris Grammy Awards i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Michelle Obama stod sammen med Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith og værten Alicia Keys for at åbne showet og forklare, hvad musik betyder for dem.

Mange blandt publikum så ikke ved første øjekast, at det var Michelle Obama, der netop var trådt frem på scenen.

Hun nåede lige akkurat at begynde på at tale om gamle dage med Motown-plader, før hun blev mødt med et 25 sekunder langt bifald.

Foto: ROBYN BECK/AFP/RITZAU SCANPIX

»Okay, vi har et show, vi skal have afviklet,« sagde hun og forsøgte at få publikum dysset lidt ned inden hun fortsatte med sin tale:

»Uanset om man kan lide country, rap eller rock, hjælper musik os med at dele vores værdighed, vores sorger, vores håb og vores glæder. Musik giver os muligheden for at høre hinanden og inviterere hinanden inden for. Musik viser os, at det hele betyder noget. Hver historie med hver stemme, hver tone i hver sang. Er det ikke rigtigt, mine damer,« spurgte Michelle Obama.

Senere skrev hun på Twitter, at hun var 'begejstret' for at hjælpe med at 'fejre musikkens forenende kraft'.

Hendes selvbiografi, 'Min historie', der udkom i november, er blevet en af årtiets mest solgte bøger i USA - og ligger også fortsat på boghandlernes bestsellerlister herhjemme.