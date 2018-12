I mange år mente Volbeat-forsanger Michael Poulsen, at der ikke var plads til børn i bestræbelserne på at blive verdens største rockband.

Med tiden kom den i dag 43-årige rockstjerne på andre tanker, og for halvandet år siden blev han så far for første gang til en lille pige.

»Det er jo lidt en kliché, som alle forældre siger, men det er bare det fedeste, der er sket. Jeg kan sagtens forstå dem, der finder andre ting i livet lige så vigtige, for jeg har også været der, hvor jeg aldrig skulle have børn, men pludselig begyndte jeg at blive skruk,« fortæller Michael Poulsen med et grin.

»Jeg havde fundet den her rigtig søde pige, som jeg ville have børn med,« forklarer han.

Michael Poulsen. Foto: Bax Lindhardt

»Det med at være musiker med en masse succes og rejser … Det er fedt, men kan også blive meget forudsigeligt. Jeg ved for eksempel, hvordan hele mit næste år ser ud. Så jeg kunne mærke, der skulle til at ske noget nyt.«

Michael Poulsen fortæller, at trangen til at stifte familie især blev vækket, når Volbeat mødte fans til meet and greet-events.

»Tit har vores fans deres børn med, og nogle af dem er ikke særlig gamle. Så når jeg bagefter kom hjem, lagde min kæreste mærke til, at jeg ikke kunne tale om andet end børn.«

Så nu er Michael Poulsen i dag altså både rockstjerne og familiefar. Og han elsker sit private rum, når han imellem turnéerne og timerne i studiet og øvelokalet kan slappe af med familien i Næstved, hvor han har slået rødder på en landejendom.

»Det er rart ikke at have Volbeat kørende i hovedet 24/syv. Tidligere har jeg haft svært ved at slippe arbejdet, når jeg havde fri, hvilket man kan blive helt skør af. Så det er rart, at der er en ny nummer ét i huset,« fortæller han og forklarer, hvorfor særligt Næstved-egnen er helt perfekt som base.

»Jeg er jo oprindeligt fra Ringsted og er kommet meget i Næstved som ung og har for eksempel været vant til at tage på stranden ved Karrebæksminde. Derudover har jeg både min fætter, min farmor, min tvillingesøster og mine allerbedste venner i byen. Så jeg har altid vidst, at jeg ville havne der.«

Han boede en periode i København, men efter Volbeat begyndte at turnere i storbyer rundtomkring i hele verden, syntes han, det var nemmere at koble af i Næstved uden storbyens larm.

»Volbeat er i det hele taget ved at blive en stor familie,« fortæller han.

Michael Poulsen, Volbeat. Foto: THOMAS FREY

»Vores bassist Kasper har to små drenge, og Jon er papfar, så vi har fået indrettet tourbussen med øverste etage som børneområde, hvor de kan lege og blive skiftet. Når vi har været på tour med Metallica, kan vi også se, hvor meget familien betyder hos dem.«

Når Michael Poulsen rejser med Volbeat rundt i verden, er han derfor også begyndt at tage smutture tilbage til Danmark for at være sammen med sin familie, der virker som den perfekte genopladning før en ny stor koncert.

»Jeg gider ikke længere bruge mine fridage på hoteller og byer, hvor jeg har været flere gange. Så hellere en hurtig tur hjem til min datter og kæreste og sove. Det giver en masse ny energi.«

Volbeat har netop udsendt livealbummet 'Let’s Boogie! Live fra Telia Parken' fra deres rekordkoncert sidste år i Parken.

Hans datter var med helt bagest i et lydisoleret rum og sov under hele koncerten, så hun var svær at imponere.

»Hun må se det, når hun bliver ældre,« slutter Michael Poulsen med et grin.